Бурятия проиграла неравную битву с отходами

Если собрать весь мусор, который сегодня лежит на территории Бурятии, и слепить из него человекоподобную фигуру, то получится гигантских размеров исполин, закрывающий собой солнце. Власти республики, подобно герою мифов, с мечом наперевес бросились на великана. Но он, похоже, атаки даже не почувствовал. Возможно, потому что наш герой промахнулся. Ведь, как написал в своем недавнем отчете аудитор Счетной палаты, то, что делает минприроды республики, «идет вразрез с основной идеей «мусорной» реформы».А идея была красивая: вместо кучи раздробленных контор, которые зарабатывают на перевозке и захоронении отходов, сделать единого оператора в каждом регионе, который возьмет на себя все: и вывоз мусора, и его сортировку, и переработку, и захоронение. Построит инфраструктуру – полигоны, мусороперерабатывающие заводы. Наладит единую работающую систему, которая будет еще и приносить прибыль. Заодно избавит население страны от гор мусора, несанкционированных свалок и прочих экологических бед.То, что эта идея на практике выглядит сомнительно, стало понятно после конкурсов по выбору регионального оператора по обращению с отходами, объявленных в Бурятии. Оказалось, что заходить сюда никто не хочет. Уже этот факт сам по себе говорит о том, что зарабатывать на мусоре в республике не так уж и выгодно. Ведь бизнес анализирует риски и «выхлоп», и, если в итоге получается число со знаком «минус», никто вкладываться не будет.В Бурятии этот «минус» был длинным и жирным. Тем не менее в итоге нашлась компания, чье название сегодня известно практически любому жителю Бурятии – «ЭкоАльянс». Впрочем, нынешний «ЭкоАльянс» с прежним уже имеет не так много общего: и состав собственников другой (у нынешнего 50% - Республика Бурятия), и начальство другое, да и «мусорная» политика кардинально иная.И самой «мусорной» реформы в ее изначальном виде не получилось. Вместо крупного игрока, контролирующего все аспекты, регоператору в Бурятии остался лишь вывоз мусора. То есть он просто взял на себя полномочия, которые раньше выполняли управляшки. Во многом изначальная задумка провалилась из-за тарифов, которые тогда установили власти. Плюс особенности региона: большие расстояния, отсутствие инфраструктуры и так далее.- Если мы смотрим относительно центральных регионов, то там совершенно другие условия. Например, возьмем Московскую область. Ее площадь в несколько раз меньше площади Бурятии, плюс, вы понимаете, какое там качество дорог. Плотность населения выше более чем в восемь раз – 8 млн проживает. То есть большой объем отходов на маленькой территории. Благодаря чему и более эффективная работа регионального оператора. Там это бизнес, - рассказал нам директор регоператора «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин. - На мой взгляд, то, что за Уралом, в сторону Дальнего Востока, это уже не бизнес, а социальная нагрузка.О том, что Бурятия не справляется с «мусорной» реформой, говорили долго и много. Но окончательную черту под этими дискуссиями на прошлой неделе подвела Счетная палата Бурятии.Это ведомство, напомним, проверяет, насколько эффективно и законно расходуются бюджетные деньги. Аудиторы заходят в министерства и ведомства, на бюджетные предприятия, погружаются в документы и выдают заключение. Часто по заключениям Счетной палаты возбуждаются уголовные дела, а крупные чиновники лишаются своих постов.Недавнее заключение как раз касается реформы в сфере обращения с отходами. В первых же строках документа аудитор критикует заложенную в региональном проекте «Комплексная система обращения с ТКО (твердых коммунальных отходов. – Прим. ред.)» динамику плановых показателей. По его словам, если судить по этой динамике, то в Бурятии нет нацеленности на сокращение доли ТКО, направляемых на захоронение.На федеральном уровне уже давно говорят, что закапывать мусор в землю – плохая идея, нужно его сортировать, перерабатывать, сжигать и так далее. Но в большинстве регионов отказаться от захоронения мусора так и не смогли. Слишком уж масштабная задача.«Региональным проектом запланировано практически весь объем образующихся ТКО направлять на захоронение, несмотря на наличие мусоросортировочной станции в Улан-Удэ, использование мощностей которой (40 тыс. т/год) позволило бы обрабатывать (сортировать) до 14% образуемых ТКО в республике», - пишет аудитор. И добавляет, что в целом по стране уже к 2024 году половину твердых коммунальных отходов планируют отправлять на сортировку.Впрочем, с этим не все так просто. Ведь сортировать – это лишь часть работы. Сортировка сама по себе бесполезна, если мусор негде перерабатывать. А в Бурятии таких производств нет.- Отсортировали мусор – хорошо. Куда везем перерабатывать? Пластик – в Иркутск. Цены поменялись, и это стало абсолютно экономически невыгодно. Сортировать и продавать в убыток никто не будет. То же самое с картоном: в цене упал очень серьезно – и это тоже стало никому неинтересно. Стекло куда везти? Ближайший пункт переработки стекла в Красноярске. До Красноярска больше тысячи километров, и этот стеклобой, пока его везешь, станет дороже золота, - говорит Дмитрий Дружинин.Проблему решило бы строительство новых полигонов. Ведь сегодня по федеральным нормам при каждом новом полигоне обязательно должна быть сортировка.- Если в Бурятии появятся новые полигоны с сортировкой, то там будут уже более-менее нормальные объемы собираться и с этим уже можно как-то работать, - уверен Дмитрий Дружинин. - Вещи правильные, к этому надо стремиться, но сначала нужно инфраструктуру создать. Как только это станет экономически интересно, бизнес сразу найдет варианты, как в эту историю зайти, подключиться, и тогда сортировка будет, и переработка.Между тем аудитор Счетной палаты делает особый акцент на нехватке в Бурятии объектов обработки, утилизации и захоронении отходов: «Инфраструктура в области обращения с отходами в республике представлена четырьмя полигонами ТКО, двумя мусороперегрузочными станциями и одной мусоросортировочной станцией. Официального полигона ТКО нет даже в столице республики г. Улан-Удэ».Аудитор недоумевает от того, что строительства подобных объектов нет даже в планах вплоть до 2026 года. При этом он признает, что причина – в отсутствии инструментов прямого софинансирования таких проектов из федерального бюджета.- Мне до сих пор непонятно, почему наша республика просидела, когда в федеральных проектах были деньги, - ранее рассказывала нам министр природных ресурсов Наталья Тумуреева. - С 2008 года по 2013-й была возможность строить полигоны. Но тогда было другое руководство у республики, у министерства, кого-то обвинять бессмысленно. Но сейчас федеральных программ по строительству «мусорной» инфраструктуры больше нет, есть только при условии привлечения частных инвесторов.Также Счетная палата обнаружила странные расхождения в цифрах. Не совпали объемы мусора, принятого на захоронение полигонами, и объемы, прописанные в территориальной схеме обращения с отходами Бурятии. То есть планировали один объем, а формально захоронили примерно в два раза меньше, а местами – до пяти раз меньше плана. Аудитор предполагает, что здесь имеют место некие мутные схемы. Например, что часть мусора либо вывозят на несанкционированные свалки, либо сдают на тот же полигон, но «втемную», по сниженной цене, а выручка идет кому-то в карман.Кроме того, ведомство обнаружило, что в Бурятии есть проблема с нормативами накопления ТКО. А ведь именно норматив (то есть сколько образуется мусора у одного жителя, предпринимателя или предприятия за определенный срок) определяет размер «мусорной» платы.Прежние нормативы установлены неправильно, и Верховный суд их в итоге отменил. В августе этого года утверждены временные нормативы.Однако аудитор обнаружил, что минприроды республики ранее заключало контракт с фирмой, которая проводила замеры накопления ТКО. Эта работа завершена еще год назад – в сентябре 2022 года, и ее результаты должны были стать основой для новых (не временных, а постоянных) нормативов. Однако: «Новые постоянные нормативы накопления на сегодняшний день не утверждены, что свидетельствует о неэффективном (безрезультативном) расходовании бюджетных средств», - пишет аудитор.Впрочем, о причинах этого не так давно говорил лично глава Бурятии Алексей Цыденов, выступая перед депутатами Хурала.- Когда было решение о том, что ранее установленные нормативы некорректны, была нанята организация, которая в течение года в соответствии с законодательством вела мониторинг, где, что и как накапливается. Так вот результат этого мониторинга мы с вами видим. По некоторым позициям падение в четыре раза. По некоторым - рост в десять раз, - отметил глава республики.То есть если принять результаты замеров за основу, то плата за мусор у некоторых предпринимателей может, как выразился Алексей Цыденов, «улететь в облака». Поэтому, чтобы избежать социального взрыва, приняли решение пока установить временные, усредненные нормативы.Были у Счетной палаты и другие претензии к тому, как у нас проходит «мусорная» реформа. Это и проблемы со свалками, и отсутствие раздельного сбора мусора в Бурятии, и многое другое. Вывод из всего этого напрашивается печальный: республика не справилась с «мусорным великаном», и как выбраться из этого поединка живым – непонятно.Фото: «Номер один»