Общество 06.10.2023 в 14:55
Почти три четверти россиян готовы покупать по бросовым ценам просрочку
Лишь 17 процентов призывают помнить о «человеческом достоинстве» и об опасностях для здоровья
Текст: Номер один
Сотрудники Финансового университета в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами с истекающим сроком годности. С этих полок можно было бы приобрести продукты по сниженной цене или забрать бесплатно. Большинство россиян одобряют эту инициативу. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Итак, 71% россиян — за «социальные полки», 17% — против. Основные доводы противников идеи: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать» ; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!»
Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (75 и 68% соответственно). Россияне до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (76%).
Заметим, доводы противников подобной инициативы очень понятны и серьезны. А вот то, что почти три четверти опрошенных поддерживают ее, можно расценивать как очень тревожный сигнал от общества власти. Под разговоры о росте зарплат и «таргетируемой» Центробанком инфляции население ощущает ее рост. Причем, гораздо больший, чем декларируется официально. Годовая инфляция в августе в Бурятии составила 5,7% после 4,4% в июле, сообщило республиканское отделение Сибирского главного управления Центробанка России. Но все дорожает сильнее. Во всяком случае, по ощущениям карманов и кошельков потребителей. И в первую очередь продукты.
Согласие людей покупать по сниженным ценам фактически просрочку - лишнее тому подтверждение. Ведь, когда не хватает денег на еду, то становится уже не до гордости.
Фото: pixabay.com
Итак, 71% россиян — за «социальные полки», 17% — против. Основные доводы противников идеи: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать» ; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!»
Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (75 и 68% соответственно). Россияне до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (76%).
Заметим, доводы противников подобной инициативы очень понятны и серьезны. А вот то, что почти три четверти опрошенных поддерживают ее, можно расценивать как очень тревожный сигнал от общества власти. Под разговоры о росте зарплат и «таргетируемой» Центробанком инфляции население ощущает ее рост. Причем, гораздо больший, чем декларируется официально. Годовая инфляция в августе в Бурятии составила 5,7% после 4,4% в июле, сообщило республиканское отделение Сибирского главного управления Центробанка России. Но все дорожает сильнее. Во всяком случае, по ощущениям карманов и кошельков потребителей. И в первую очередь продукты.
Согласие людей покупать по сниженным ценам фактически просрочку - лишнее тому подтверждение. Ведь, когда не хватает денег на еду, то становится уже не до гордости.
Фото: pixabay.com