Общество 06.10.2023 в 14:55

Почти три четверти россиян готовы покупать по бросовым ценам просрочку

Лишь 17 процентов призывают помнить о «человеческом достоинстве» и об опасностях для здоровья
A- A+
Текст: Номер один
Почти три четверти россиян готовы покупать по бросовым ценам просрочку
Сотрудники Финансового университета в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами с истекающим сроком годности. С этих полок можно было бы приобрести продукты по сниженной цене или забрать бесплатно. Большинство россиян одобряют эту инициативу. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Итак, 71% россиян — за «социальные полки», 17% — против. Основные доводы противников идеи: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать» ; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!»

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (75 и 68% соответственно). Россияне до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (76%).

Заметим, доводы противников подобной инициативы очень понятны и серьезны. А вот то, что почти три четверти опрошенных поддерживают ее, можно расценивать как очень тревожный сигнал от общества власти. Под разговоры о росте зарплат и «таргетируемой» Центробанком инфляции население ощущает ее рост. Причем, гораздо больший, чем декларируется официально. Годовая инфляция в августе в Бурятии составила 5,7% после 4,4% в июле, сообщило республиканское отделение Сибирского главного управления Центробанка России. Но все дорожает сильнее. Во всяком случае, по ощущениям карманов и кошельков потребителей. И в первую очередь продукты.

Согласие людей покупать по сниженным ценам фактически просрочку - лишнее тому подтверждение. Ведь, когда не хватает денег на еду, то становится уже не до гордости.

Фото: pixabay.com

Теги
торговля просрочка опрос

Все новости

Почти три четверти россиян готовы покупать по бросовым ценам просрочку
06.10.2023 в 14:55
Чиновники Бурятии поработали с «Пятерочкой» на двойку
06.10.2023 в 14:25
В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец
06.10.2023 в 13:07
В Бурятии взрывной снос «священной горы» напугал фермеров
06.10.2023 в 12:46
В Улан-Удэ у Гостиных рядов открыли туалеты
06.10.2023 в 12:25
Фильм из Улан-Удэ успешно показали на фестивале «Анимур. Дети»
06.10.2023 в 12:13
Термальные ванны с 4G
06.10.2023 в 10:51
В Улан-Удэ «ПАЗикам» разрешили заезжать на площадь аэропорта
06.10.2023 в 10:42
Юрий Трутнев: необходимо начинать выпуск самолета «Байкал»
06.10.2023 в 10:15
В Бурятии разоблачили 29 лесных и мусорных коррупционеров
06.10.2023 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
В Бурятии при попытке самостоятельно потушить мастерскую пострадал ее владелец
Тушение пожара осложнило воспламенение лакокрасочных материалов, которые находились внутри помещения
06.10.2023 в 13:07
В Бурятии взрывной снос «священной горы» напугал фермеров
На фирму, которая занимается добычей природного камня, пожаловались в прокуратуру
06.10.2023 в 12:46
В Улан-Удэ у Гостиных рядов открыли туалеты
Культурно справить нужду можно за 15 рублей, но оплата – только по карте
06.10.2023 в 12:25
Фильм из Улан-Удэ успешно показали на фестивале «Анимур. Дети»
Воспитанники Школы креативных индустрий заняли третье место на Всероссийском фестивале анимации

06.10.2023 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru