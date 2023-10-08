Рэкет, проституция и азартные игры

Вот уже 105 лет задачи уголовного розыска остаются неизменными. Перечень их велик, а во главе стоит ежедневная борьба с преступностью. Свой профессиональный праздник работники специальной оперативной службы отмечают ежегодно 5 октября. В честь этого события нам удалось побеседовать с несколькими сотрудниками разных отделов Управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия. Специально для «Номер один» они рассказали истории самых громких дел из их практики.







Для многих тема борьбы с квартирными кражами может показаться пережитком прошлого. Каким-то воспоминанием, основанным на чужих рассказах из «нулевых». Однако ограбить дом могут и в наше время. Такими случаями занимается отдел по раскрытию преступлений против собственности. На самом деле у спецотдела много и других направлений, в том числе кражи скота, металлов, культурных ценностей. Подробнее обо всем нам рассказал заместитель начальника отдела УУР МВД по РБ полковник полиции Сергей Кравцов.По его словам, многие «технологии воровского дела» доходят до Бурятии постепенно.- В одно время у нас участились квартирные кражи в новостройках. По иронии, тогда же по телевизору крутили рекламу дверного замка, якобы его невозможно вскрыть. Отчего все его себе устанавливали. Скажу так, наши местные жулики взламывали данную модель всего за 40 секунд. В день обносили по две-три квартиры. Продолжалось это почти полтора года. За все время в их «послужном списке» набралось около 70 квартир, - рассказывает Сергей Кравцов.Сотрудники заметили одну интересную особенность. А конкретно способ, как преступники попадали в подъезды выбранных ими новостроек. На дверях располагались определенные магнитные пометки, которые и вывели поисковые группы на след.В один из дней подготовили засаду и вычислили автомобиль, на котором передвигались бандиты. После чего взяли парней «тепленькими». Один был уроженцем района республики, другой - города Иркутска. Там-то он и подсмотрел инновационный способ подбора ключа, который привез в наш город и расплодил, словно инфекцию. Но нашему уголовному розыску удалось ее победить.Несмотря на трудности профессии, работающему уже более 20 лет полковнику полиции Сергею Кравцову сентиментальность не чужда.- Бывает жалко. Ох как бывает. Тяжело, когда в деле замешаны дети. Порой при совершении преступлений попадаются ребятишки из детских домов. Я понимаю, что им тяжело. Остались совсем одни, нет родителей или их лишили родительских прав. Таких жалко. Были случаи, что ловил детей, которым буквально нечего есть было. Просто нечего. Худые, рваные, голодные. Такие воруют от безысходности. Непросто их истории жизни слушать, - вздыхает сотрудник уголовного розыска.Он не раз встречал на свободе уже отсидевших свой срок. Некоторых повторно ловил и отправлял за решетку. За долгие годы Сергей Кравцов пришел к выводу, что граждане встают на путь исправления, но не все. Главной проблемой этой карусели преступности становится чаще всего одно: «С судимостью мы на работу не берем».Были и удивительные случаи в работе Сергея.- На дворе стоял 2001 год. За окном лето, жара, сезон отпусков. Я буквально как год пришел в полицию, работал на тот момент в Железнодорожном отделе. Внешность у меня всегда была немножечко уголовная, скажем так. Как-то мимикой на жулика похож. Никогда бы не подумал, что однажды мне это действительно пригодится, - говорит он.В один рабочий день всплыла информация, что в 40-х кварталах орудует группа молодых парней от 18 до 25 лет, порядка восьми человек, занимающихся квартирными кражами. Сотрудникам в руки попался один из этих ребят. Его сразу же посадили в СИЗО. Оттуда жулики частенько отправляли на волю записки. Их еще на жаргоне называют «малявы». Одну такую перехватили сотрудники изолятора, и нас она заинтересовала.- Тщательно изучив перехваченную почту, меня подвязали на дело. Чтобы я вместо парня, задержавшегося в СИЗО на более долгий срок, пришел по указанному адресу и внедрился в группу. Мне на тот момент было всего 22 года, - рассказывает Сергей. - Тогда мне казалось, что все хорошо продумано. У меня была определенная легенда. Якобы я с Шишковки, представился данными человека, объявленного в федеральный розыск. Точно знал, что на тот момент его не было в городе. В общем-то, все продумали мы с коллегами. Собрали определенный образ, одежду. После чего я пошел на указанный адрес. Меня встретили, я показал записку. Закрутилось общение. Начал потихоньку с парнями знакомиться. На работу, соответственно, не ходил и от всех абстрагировался.Группа оказалась типичной. У них, естественно, был и «смотрящий», и «старший». Часть денег с квартирных краж парни передавали на зону. В общем, все по канонам воровской жизни. Внедрение шло достаточно хорошо до одного момента.- По легенде и предоставленной мною записке я якобы только вышел из СИЗО. Ребята стали меня расспрашивать о всяческих тонкостях. Как я сидел; чем кормили; какой был в стенах распорядок дня; в какое время проводились прогулки? Естественно, подобных нюансов жизни с отсидкой я знать не мог. На мгновение даже вспотели ладошки. Повезло, что как-то в общих чертах смог им ответить. А так-то, по сути, чуть не спалился. Это еще хорошо, что в те годы сотовых телефонов не было. Сейчас-то пара звонков и они бы все сразу поняли, - рассказывает сотрудник.Самое сложное во внедрении - постоянно продумывать все шаги. Поймают на любой ошибке и неизвестно, к каким последствиям это приведет.- Длилось наше общение четыре месяца. Они обкрадывали квартиры, я узнавал, где находится схрон, куда они собираются идти дальше на новое дело и прочее. В какой-то момент необходимой сотрудникам информации стало достаточно. Я узнал, что они готовят новую крупную кражу, и сообщил об этом. После чего всю шайку схватили прямо на месте. Ребята были практически все несудимые. Кто-то получил реальный срок, кто-то условный, - вспоминает Сергей.Доводилось ему по долгу службы «покупать» всякое. Например, запрещенные вещества, оружие и боеприпасы.- Что только люди не продают. Знал я и человека, который в районе водительские права поддельные делал - от настоящих не отличишь. Почти весь район с ними ходил. Конечно же, мы его посадили в итоге. Но такой талант, удивительно.Успешность подобных мероприятий, будь они долгоиграющими или наоборот, всегда зависит от умения общаться с людьми. Впрочем, это относится не только к профессии полицейского.Отдел по борьбе с организованной преступностью бурятского Управления уголовного розыска МВД противостоит местным бандам.Лицо подразделения - заместитель начальника данного отдела подполковник полиции Нима Гымнинов, который работает в нем более десяти лет.- Наш отдел занимается всеми преступлениями, содержащими в себе признаки организованности. Проще говоря, ОПГ. К нам относятся дела, связанные с кражами, грабежом, вымогательством, разбоем, мошенничеством и похищением людей. А также если потенциальный преступник занимает высшее положение в преступной иерархии, - объясняет Нима Гымнинов.За плечами его многолетнего опыта накопилась куча громких дел. Одним из первых на ум пришло воспоминание о заготовке леса в Прибайкальском районе.- В определенное время там завелся лидер и «по совместительству» участник уголовно-преступной среды по фамилии Еремин (фамилия изменена). Ему удалось собрать вокруг себя банду из восьмерых человек. У них было четкое распределение ролей: и организаторы, и исполнители, и пособники. Около полугода они занимались незаконной заготовкой, ущерб дошел до 10 млн рублей. Мы получили всю необходимую по Еремину информацию и стали работать. Раскрыли более девяти эпизодов. В конечном итоге лидера задержали. На данный момент он отбывает свой срок, - говорит Нима Гымнинов.На вопрос, как и почему появляются в нашем мире такие люди, сотрудник отвечает просто: «Главная мотивация преступного поведения - это корысть».Нима Гымнинов долго думал и тщательно перебирал в голове совершенно разные дела. В его память сильно врезался случай, когда отделом они разгромили крупную криминальную группировку.- Это был 2020 год. Она специализировалась на рэкете, проституции и азартных играх. Во главе стояли два жителя города. Руководя ОПГ и убедившись, что подобная деятельность приносит высокий доход, они с целью расширения «бизнеса» и извлечения большей прибыли создали на ее основе преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, - рассказывает Нима.Одним из направлений стало оказание интим-услуг через десять фирм. При этом руководители фирм лично вовлекали женщин в занятие проституцией, контролировали выход на работу проституток, соблюдение ими и «диспетчерами» установленных правил, распределяли получаемый доход и обеспечивали мобильность группы, привлекая водителей с личными авто.- Параллельно бандиты вымогали деньги у других лиц, занимавшихся аналогичной деятельностью в Улан-Удэ. Чтобы конкуренты легче расставались с деньгами, в ход шли угрозы и насилие. В итоге конкурирующие фирмы были обложены «данью» по установленным таксам, - рассказывает сотрудник.Еще одним направлением деятельности преступников стал игорный бизнес. За него отвечали организатор сообщества и его сожительница. На начальном этапе он подыскал нежилое помещение для проведения азартных игр, приобрел игровое оборудование, нанял совместно со спутницей персонал. Сожительница тем временем организовала предоставление сопутствующих услуг для клиентов игрового зала, в частности, продажу прохладительных напитков и закусок.- Благодаря нашей работе все уголовные дела объединили в одно производство. Трех фигурантов заключили под стражу. Тогда по делу прошло 11 человек, - заключает Нима Гымнинов.В ленте новостей нам нередко попадаются чьи-то фотоснимки с удручающей надписью: «Пропал человек». Поисками людей, объявленных пропавшими без вести, а также в федеральный розыск и даже международный, занимается отдел организации розыскной работы УУР МВД по Республике Бурятия в лице начальника отдела подполковника полиции Евгения Финогина.Стоит отметить, что розыск - понятие многогранное. В него входит и опознание найденных тел.- Как правило, неопознанные тела чаще всего находят вблизи водоемов. Опознать их катастрофически тяжело из-за того, что трупы претерпевают сильные гнилостные изменения и деформацию. Сезонность в этой области, безусловно, имеется. Если человек провалился под лед, то найдут его уже ближе к лету, - объясняет Евгений Финогин.Но не только утопленниками занимается отдел. Еще одна категория людей, которых трудно опознать, это люди без определенного места жительства.- Скелетированные, обуглившиеся, разложившиеся останки чаще всего находят в коллекторах и люках. Так как это излюбленные места их пребывания при жизни. Сообщения нам поступают от сотрудников, проводящих ремонт теплотрасс и занимающихся подготовкой города к отопительному сезону. Чтобы опознать найденное тело, существует целый ряд способов его идентификации. Во главе угла стоит метод определения ДНК, - рассказывает Евгений Финогин.Для ДНК-теста берется часть биоматериала найденного тела и его предполагаемых ближайших родственников. После чего назначается экспертиза. Также можно опознать человека и по отпечаткам пальцев, если тем удалось сохраниться.Но как быть с ситуацией, когда тело нашли, а родственники все давно умерли? Эксгумация. Специалисты получают особое разрешение на проведение данной процедуры. После чего раскапывают останки и собирают с них биоматериал.Неопознанные тела не могут храниться в морге судебно-медицинской экспертизы вечно. Рано или поздно их хоронят с бирочками. Чаще всего это лоскуток ткани с номером из журнала. Где описаны обстоятельства, при которых обнаружили тело.- Ежегодно у нас набирается около 50 трупов, которые невозможно опознать. Все они поступают в отделение судебно-медицинской экспертизы. Значительная часть пропавших без вести устанавливается уже будучи мертвыми. В первую очередь это понятно по оставленному за собой следу, вернее, полному его отсутствию. Когда человек долгое время не пользовался своей банковской картой, не обращался за медицинской помощью и т. д. Чаще всего они становятся жертвами несчастного случая. Однако убийство также имеет место, - говорит Евгений Финогин.Он отметил, что самым худшим из всех случаев считается псевдопомощь алкозависимым.- Бывает, что поступают заявления о пропаже человека в лесах. Это очень распространено у нас в Бурятии. Например, его ранее туда доставили для работы на одной из делян сторожем. Как правило, туда везут выпивающих, которые надоели своим родственникам. Они надеются, что он в лесу побудет пару недель, отойдет от алкоголя и все наладится. Но именно таких мы потом ищем. Потому что после запоя такие люди очень часто встречаются с «белочкой». В определенный момент от ломки начинаются галлюцинации и т. д. Бегут в лес. Если зима, то могут замерзнуть насмерть, а летом в глуши на них нападают дикие звери, - объясняет Финогин.Прибывая на место, специалисты часто обнаруживают порядок внутри зимовья. Аккуратно сложенные вещи, работающий телевизор и свежеприготовленный обед. Но, узнавая о том, что человек был запойный, быстро осознают плачевность картины. Такие поиски редко заканчиваются успехом. Если повезет, грибники найдут элементы одежды или останки. Неоднократно находили в лесах и черепа людей. Вывоз на заимку не лучший способ спасти родственника от алкоголизма.- Более печальная категория - это дети. Пропавшие без вести дети - самый болезненный в работе момент. Как правило, случаи делятся на две группы. Первая - «побегушники». Ребята, которые частенько сбегают из детских домов или от приемных родителей. Такие порой возвращаются самостоятельно. И вторая - когда действительно что-то случилось, - говорит Евгений Финогин.Очень много переживаний возникает при просмотре фотоснимков детей, когда становится ясно - их уже не спасти. Несмотря на то, что ребенок, вероятно, уже погиб от несчастного случая, поиски всегда идут до последнего, пока не найдут тело.- Вот в такие дни некомфортно на душе становится. Еще больше беспокойства возникает за тех детей, когда еще есть шанс, что они живы. Но в таких случаях время играет против тебя. Чем дольше ищешь, тем меньше шансов, что найдешь, - вздыхает Евгений.Одним из примеров стал прошлогодний случай в Тункинском районе. В апреле 12-летний мальчик ушел из дома после ссоры с отцом и бесследно исчез. В поисках ребенка принимали участие сотрудники полиции, работники районной администрации и национального парка «Тункинский», спасатели и сотрудники МЧС, добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт», в том числе прибывшие из других регионов страны, а также добровольцы из числа местных жителей.- На тот момент прошло уже больше недели. Поиски не приносили никаких результатов. Мы выехали из города, подключили волонтеров. Нам помогали сразу пять регионов. Даже приехал особый человек, специализирующийся на поиске пропавших детей. От него я узнал тогда много нового. Например, что если пропал взрослый и ему стало плохо, то, скорее всего, он остается лежать посреди дороги. Но если речь идет о ребенке, то здесь психология совершенно другая. Он, наоборот, уйдет вглубь местности и там где-то ляжет. Мы долго искали мальчика, находили следы. Но, к сожалению, вышли уже на холодное тело, - вспоминает Евгений.Судебно-медицинская экспертиза показала, что признаков насильственной смерти нет. Мальчик скончался от переохлаждения.Федеральный розыск также называют межгосударственным. Поскольку система была создана еще в СССР, данные по сей день отображаются для представителей органов правопорядка на территориях Казахстана, Азербайджана и т. д.- Самым пиком, так называемой «тяжелой артиллерией», считается международный розыск, - объясняет Евгений Финогин. - Это когда человека разыскивает Интерпол. Организация объединяет 192 государства. Улизнуть от такой слежки практически невозможно, - говорит Евгений.Таким образом объявляли и находили нескольких человек из Бурятии.- Я прекрасно помню самый первый случай в моей практике, связанный с международным розыском. Его звали Виктор Сердикович (имя и фамилия изменены). Когда-то он создал преступную группу, специализирующуюся на хищении дорогостоящих автомобилей. В те годы с территории нашего региона «уехало» немало машин. Несколько лет это все длилось. Нажитое они сбывали на территории другого государства – в Монголии. А позже, как оказалось, главный зачинщик и сам скрылся в близлежащей стране.Естественно, проводить какие-либо мероприятия на территории другого государства наши оперативники не могли. Объявили преступника в международный розыск и связались с монгольским Интерполом. Они его вычислили и поймали по наводке наших полицейских. Серийного угонщика выдали практически через месяц. Передача жулика происходила через границу - Кяхтинский КПП. Мужчина получил внушительный срок, около пяти лет.Был еще один случай. На этот раз преступников задержали в одной из стран Центральной Азии. Дело было в далеком 2014 году. По Бурятии орудовала вооруженная банда, во главе которой стояли два брата. Они совершали налеты на местные автозаправки. Следствие велось долго и трудно доказывалось. Ждать своей судьбы бандиты не стали, сбежали.- Одного из них нам удалось задержать благодаря наводке бдительного жителя близлежащего региона. Он обратил внимание на то, что в розыске находится группа лиц. За их поимку и какую-либо информацию полагается вознаграждение. Мужчина с нами связался и передал, что видел одного из разыскиваемых в своем городе. Жулик представлялся не своим именем. Мы свое слово сдержали, обещанную сумму за помощь следствию вручили, злоумышленника поймали, - рассказывает Евгений.Но оставались еще двое. У одного из них были родственники в одной из стран ближайшего зарубежья. У правоохранителей были мысли о том, что он мог бы запросто у них скрыться и просуществовать долгие годы по поддельным документам.- Поэтому мы объявили братьев в международный розыск. Нам поступил сигнал с территории одной из стран Центральной Азии. Несколько наших сотрудников отправились туда в рабочую командировку. Окончательно братьев удалось поймать в 2023 году. Уже доказано семь эпизодов. В настоящее время суд ведет разбирательство, - говорит Евгений. - Для меня отдел организации розыскной работы один из самых наиболее интересных. Когда я был маленький, то очень любил играть в прятки со своими друзьями. Сейчас то же самое. Только тогда мне больше нравилось прятаться, а теперь я предпочитаю искать.Фото: «Номер один»