В Улан-Удэ в ярмарке примут участие более 80 фермеров

Более 80 фермеров Бурятии примут участие в осенней ярмарка по продаже свежей сельскохозяйственной продукции. Она пройдет в предстоящие выходные на пяти площадках Улан-Удэ, сообщили в минсельхозе республики.В их числе: Центральный рынок (ул. Свердлова, 34); ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108); Рынок «Стимул» (ул. Иволгинская, 5); площадка ТЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1); торговая площадка «100-е кварталы» (у магазина «Хозяин», ул. Бабушкина, 189).Фермеры и другие аграрные предприятия предложат горожанам свежее мясо, молочные продукты, натуральный мед, сезонные овощи и многое другое. Все продукты будут поставлены непосредственно от производителей, что гарантирует их качество, а исключение из цепочки посредников позволяет надеяться на лояльные к покупателям цены.К слову, в прошлом году за два дня республиканской сельскохозяйственной «Мясной ярмарки-2022» в декабре было реализовано около 92 тонн мясной продукции и 3 тонны рыбной продукции. Общая сумма реализации превысила 35 млн руб, напомнили сообщили в минсельхзпроде Бурятии. Ярмарка проходила 3 по 4 декабря на шести торговых площадках города, в ней приняли участие более 200 фермеров со всех районов республики.Еще одной площадкой для сбыта продукции фермеров стал фестиваль «СВОЕ». В 2022 году за два дня фестиваля было реализовано 22 тонны продукции, общая сумма выручки составила почти 10 млн рублей.Фото: минсельхоз Бурятии