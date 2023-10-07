Общество 07.10.2023 в 15:19

«Сталкерам» Бурятии могут запретить приближаться к объектам обожания

В Госдуму внесли законопроект о защите от преследования
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Текст: Станислав Сергеев
«Сталкерам» Бурятии могут запретить приближаться к объектам обожания
Как сообщает «Гарант», законопроект с поправками в Гражданский кодекс был внесен в Госдуму 6 октября 2023 года.

Авторы проекта депутаты Госдумы Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева предлагают ввести новый способ защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) – установление запрета на совершение действий, нарушающих определенные права (или создающих угрозу такого нарушения). В случае принятия законопроекта граждане смогут в судебном порядке добиваться, чтобы на навязчивого преследователя накладывался запрет приближаться или другими способами контактировать с ними.

Цель инициативы – создать правовые механизмы защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию, от возможного насилия или повторных преступных действий.

Из-за отсутствия в законодательстве нормы о запрете приближения суды не могут ограничивать свободу передвижения преследователя, даже если он представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья (в том числе ментального, связанного со стрессом и тревогой из-за подобных действий) потерпевшей или потерпевшего.

В примере, приведенном в пояснительной записке, на нарушителя (навязчивого преследователя женщины) была возложена обязанность прекратить любого рода преследование: телефонные звонки, СМС-сообщения и сообщения в соцсетях, почтовую переписку, подарки и прочее. Однако суд не смог установить запрет приближаться на определенное расстояние, прямо обозначив в своем решении причину – отсутствие таких оснований в ГК РФ (решение Приволжского районного суда города Казани по гражданскому делу № 2-4575/2017).

По мнению авторов документа, введение новой нормы поможет предотвратить дальнейшие случаи насилия. Также авторы сообщают, что исследования в странах, где введен такой запрет, показывают: запрет на приближение сокращает вероятность повторного насилия или преступления в отношении жертвы.

В случае принятия документа он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Фото: pixabay.com

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