Общество 08.10.2023 в 11:44

В Бурятии отмечают день работников аграрной промышленности

Глава республики поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником
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Текст: Номер один
В Бурятии отмечают день работников аграрной промышленности

Сегодня в Бурятии отмечают день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник проходит ежегодно во второе воскресенье октября с 1999 года.

Но не только сотрудников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сегодня поздравляют. Слова благодарности за тяжелый труд слышат и работники полей, ферм, руководители и специалисты сельхозпредприятий, ученые-аграриев, работники пищевой, перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

Правительство Бурятии поддерживает отрасль аграрной промышленности, направляя ресурсы на ее развитие. За последние пять лет власти помогли построить, модернизировать и расширить разные производства. Например, свинокомплекс «Восточно - Сибирский», новый корпус Улан-Удэнской птицефабрики, комплекс для сушки и хранения зерна ООО «Куйтунское», овощехранилище в Быково, хлебозавод ООО «Хлебушек», Заудинский мелькомбинат, две крупные молочно-товарные фермы. Оказали поддержку линии конфет на «Амте».

Также за прошедшие годы была проделана закупка инновационной и производительной техники и оборудования.

«Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей промышленности! Вы - наши кормильцы, вы не только даете миру все самое незаменимое для жизни каждого человека, обеспечивая продовольственную безопасность, но и храните традиционный уклад жизни, испокон веков присущий нашей земле!»,

- Алексей Цыденов.
Стоит отметить, что президентская программа «Комплексное развитие сельских территорий» пять лет помогает сельчанам улучшать жилищные условия, благоустраивать улицы и дворы, строить поликлиники, ФАПы, школы, детские сады, спортивные объекты, инженерные сети, ремонтировать социальные учреждения.

В Бурятии предусмотрены до 2024 года строительство и капитальный ремонт сельских дорог в Бичурском, Еравнинском, Закаменском и Кабанском районах.

«Сегодня мы видим результаты этой работы и в животноводстве, и растениеводстве, и в пищепроме. В республике устойчиво растет валовое производство в агропромышленном комплексе. За всеми этими достижениями - ваша ежедневная работа. Спасибо за ваш благородный труд и преданность нелегкому делу. Желаю, чтобы погода, удача, вдохновение и другие непостоянные условия работы всегда были на вашей стороне. Счастья, здоровья, добра вам и вашим семьям!»,

- Алексей Цыденов.


Фото: Правительство Бурятии

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