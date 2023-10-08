Общество 08.10.2023 в 13:36
В России появился День беременных
Новый праздник ввели в ряд ежегодных для повышения рождаемости
Текст: Номер один
Ранее в 2022 году День беременных прошёл в формате акции. Участие в ней приняли 16 регионов страны. После положительных результатов его решили объявить в 2023-м, как всероссийский праздник.
Отныне отмечать его будут два раза в год - 7 апреля и 7 октября. Такой временной интервал был выбран для того, чтобы каждая беременная женщина могла принять участие в праздники и ощутить поддержку.
В здравоохранении обращают внимание на то, что такой праздник может оказать содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству.
«У нас существует День Отца, День матери, теперь будем чествовать наших будущих мам. Цель Дня беременных - благая, создание счастливой семьи»,- Евгения Лудупова.
Фото: Pixabay