В России появился День беременных

Ранее в 2022 году День беременных прошёл в формате акции. Участие в ней приняли 16 регионов страны. После положительных результатов его решили объявить в 2023-м, как всероссийский праздник.

Отныне отмечать его будут два раза в год - 7 апреля и 7 октября. Такой временной интервал был выбран для того, чтобы каждая беременная женщина могла принять участие в праздники и ощутить поддержку.

«У нас существует День Отца, День матери, теперь будем чествовать наших будущих мам. Цель Дня беременных - благая, создание счастливой семьи», - Евгения Лудупова.

В здравоохранении обращают внимание на то, что такой праздник может оказать содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству.