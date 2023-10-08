Общество 08.10.2023 в 15:18
В Бурятии растёт транспортная активность
В этом году аэропорт «Байкал» обслужил 1655 маломобильных пассажиров
Текст: Номер один
Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился статистикой обслуживания маломобильных пассажиров на своей странице в социальных сетях.
Данные показатели демонстрируют, что за 9 месяцев 2023 года количество маломобильных пассажиров, обслуженных в аэропорту, увеличилось почти в два раза!
«За 9 месяцев 2022 года Аэропорт обслужил 977 маломобильных пассажиров. В 2023 году, за аналогичный период мы обслужили 1655 маломобильных пассажиров»,- сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал».
Также хотелось бы обратить внимание на то, что постоянно идёт работа по привлечению новых авиакомпаний и по открытию новых направлений в аэропорту «Байкал». С лета осуществляются переговоры по поводу планов на 2024 год. Пока ещё окончательные решения авиакомпаниями не приняты, маршрутные сетки - утверждаются, но процесс близится к финалу. Возможно в Улан-Удэ появятся новые маршруты.
Фото: со страницы Дмитрия Гармаева.