В Бурятии растёт транспортная активность

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился статистикой обслуживания маломобильных пассажиров на своей странице в социальных сетях.

«За 9 месяцев 2022 года Аэропорт обслужил 977 маломобильных пассажиров. В 2023 году, за аналогичный период мы обслужили 1655 маломобильных пассажиров», - сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал».

Данные показатели демонстрируют, что за 9 месяцев 2023 года количество маломобильных пассажиров, обслуженных в аэропорту, увеличилось почти в два раза!

абота по привлечению новых авиакомпаний и по открытию новых направлений в аэропорту «Байкал». С лета осуществляются переговоры по поводу планов на 2024 год. Пока ещё окончательные решения авиакомпаниями не приняты, маршрутные сетки - утверждаются, но процесс близится к финалу. Возможно в Улан-Удэ появятся новые маршруты.



Также хотелось бы обратить внимание на то, что постоянно идёт р





Фото: со страницы Дмитрия Гармаева.