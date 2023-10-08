Общество 08.10.2023 в 15:18

В Бурятии растёт транспортная активность

В этом году аэропорт «Байкал» обслужил 1655 маломобильных пассажиров  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии растёт транспортная активность

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился статистикой обслуживания маломобильных пассажиров на своей странице в социальных сетях.

«За 9 месяцев 2022 года Аэропорт обслужил 977 маломобильных пассажиров. В 2023 году, за аналогичный период мы обслужили 1655 маломобильных пассажиров»,

- сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал».
Данные показатели демонстрируют, что за 9 месяцев 2023 года количество маломобильных пассажиров, обслуженных в аэропорту, увеличилось почти в два раза!

Также хотелось бы обратить внимание на то, что постоянно идёт работа по привлечению новых авиакомпаний и по открытию новых направлений в аэропорту «Байкал». С лета осуществляются переговоры по поводу планов на 2024 год. Пока ещё окончательные решения авиакомпаниями не приняты, маршрутные сетки - утверждаются, но процесс близится к финалу. Возможно в Улан-Удэ появятся новые маршруты.


Фото: со страницы Дмитрия Гармаева.

Теги
бурятия улан-удэ аэропорт самолет

Все новости

В Бурятии растёт транспортная активность
08.10.2023 в 15:18
Лама из Забайкалья отправится в колонию строго режима на 8 лет
08.10.2023 в 14:24
В России появился День беременных
08.10.2023 в 13:36
Аферисты продолжают выбалтывать деньги у граждан Бурятии
08.10.2023 в 13:11
В Бурятии отмечают день работников аграрной промышленности
08.10.2023 в 11:44
Монголия богатеет на глазах
08.10.2023 в 11:04
Бурятия проиграла неравную битву с отходами
08.10.2023 в 08:00
Рэкет, проституция и азартные игры
08.10.2023 в 07:00
«Сталкерам» Бурятии могут запретить приближаться к объектам обожания
07.10.2023 в 15:19
Глава Бурятии поздравил Владимира Путина с Днем рождения
07.10.2023 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
В России появился День беременных
Новый праздник ввели в ряд ежегодных для повышения рождаемости
08.10.2023 в 13:36
Аферисты продолжают выбалтывать деньги у граждан Бурятии
Рекорд "щедрости" побил улан-удэнец, отдавший им более 21 миллиона рублей
08.10.2023 в 13:11
В Бурятии отмечают день работников аграрной промышленности
Глава республики поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником
08.10.2023 в 11:44
Монголия богатеет на глазах
Государственные валютные резервы страны в сентябре 2023 года выросли почти на 50%
08.10.2023 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru