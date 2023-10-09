18 школьников из Бурятии поступили в «сибирский Хогвартс»

Накануне Дня учителя Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ — новосибирская физматшкола) начал рассылку благодарственных писем в школы, ученики которых смогли поступить в СУНЦ. В Бурятии такие письма получат педагоги 11 школ.Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, в этом году в новосибирскую физматшколу зачислены 322 ученика из 37 регионов России, а также из Казахстана. Чтобы стать учащимися СУНЦ НГУ, большинство из них прошли трехнедельное обучение и сдали итоговые экзамены в летней школе, которую СУНЦ проводит в августе. В летнюю школу, в свою очередь, попадают призеры олимпиад высокого уровня, лучшие ученики заочной школы (работает на базе СУНЦ), призеры различных турниров и конференций для школьников в области точных и естественных наук, а также ребята, которые не имеют призовых мест на олимпиадах, но смогли успешно написать вступительные контрольные.Новыми учениками новосибирской физматшколы стали 18 старшеклассников из Улан-Удэ.Нарана о поступлении в СУНЦ НГУ задумалась несколько лет назад.— Я узнала о физико-математической школе в 2018 году от родителей. Когда училась в 8-м классе, одноклассница рассказала, что там есть и химико-биологический профиль. Я начала смотреть различные видео и статьи о СУНЦ НГУ, а после 9-го класса решительно настроилась поступить, и у меня получилось. Очень этому рада. От ФМШ ожидаю много учебы, новых знаний и дружного коллектива, — поделилась девушка.Благодарственные письма в Улан-Удэ получат преподаватели школы-интерната №22 ОАО РЖД, гимназии №33, ФМШ №56, лицея-интерната №61 для одарённых детей, СОШ №32, школы «Байкальская перспектива» №21, СОШ №1, Российской гимназии №59, музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева, гимназии №14 и СОШ №42.Физматшкола в новосибирском Академгородке в 2023 году отмечает 60-летний юбилей. В настоящее время в СУНЦ НГУ более 500 учащихся, все они проживают в общежитии и углубленно изучают точные и естественнонаучные предметы. Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук. В августе 2023 года СУНЦ НГУ занял восьмое место в рейтинге 200 лучших школ России агентства RAEX по конкурентоспособности выпускников и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа.Фото: предоставлено СУНЦ НГУ