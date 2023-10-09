Общество 09.10.2023 в 10:17

В Улан-Удэ сломали и загадили новые туалеты

Власти обещают оборудовать их видеокамерами
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сломали и загадили новые туалеты
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали инцидент с новыми туалетами, которые на днях установили на Гостиных рядах. Ранее телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» сообщил, что туалеты взломали и загадили.

«Туалеты за 15 рублей, которые должны были открываться через прикладывание карточки, все. То ли система засбоила, то ли кто-то сильно дергал за ручку, но кабинки взломали. В открытых туалетах стало как …в открытых туалетах. Теперь только приводить все в порядок, чинить современную систему входа. Но еще надежнее посадить кассира, если только после ремонта дверь не будет бить током желающих попасть бесплатно», - рассказали в телеграм-канале.

Как сообщили в мэрии, туалеты запустили 6 октября, и сейчас еще продолжаются пуско-наладочные работы, поскольку это новое оборудование. Специалисты проверяют, какие есть нюансы в работе и стараются оперативно исправлять недочеты.
 
На выходных специалисты очередной раз обследовали туалет. Было выявлено, что в кабинках расшатаны электрозамки, из-за чего в системе случились сбои. Причиной повреждения электрозамка могло стать то, что посетители сильно дергали дверь, чтобы выйти из кабины или зайти в нее.

- Сегодня мы направили на место ремонтно-строительную бригаду, чтобы они довели до ума электрозамок. Уборщики наведут чистоту в самих туалетах. Также мы будем устранять проблемы с перебоями в терминале. Хочу отметить — чтобы воспользоваться туалетом, надо оплатить в терминале 15 рублей, и дверь разблокируется. А чтобы выйти из туалета – нажать на кнопку, и дверь сама откроется. Не нужно дергать двери, — рассказал и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.

Также сейчас прорабатывают вопрос об установке видеокамер на входе в туалет.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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