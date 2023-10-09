Общество 09.10.2023 в 10:29
В Улан-Баторе пробками займется член правительства
Парламент Монголии утвердил двух новых членов кабинета министров
Текст: Номер один
Великий государственный Хурал Монголии одобрил назначение члена парламента Борхуугийн Дэлгэрсайхана министром Монголии и главой Национального комитета по сокращению пробок в Улан-Баторе, а члена парламента Баттумурийн Энхбаяра министром юстиции и внутренних дел.
В связи с этим премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подписал соответствующее распоряжение, сообщает МОНЦАМЭ.
Борхуугийн Дэлгэрсайхан был избран членом парламента 7-го созыва ( 2016-2020 гг.), а с 2020 года является членом действующего парламента.
Баттумурийн Энхбаяр занимал должность заместителя министра юстиции и внутренних дел в 2016-2018 годах, с 2020 года избран членом парламента 8-го созыва, а с 2003 года работал председателем парламентского Посткомитета по юстиции.
Создание Национального комитета по сокращению пробок в Улан-Баторе – инициатива соседней страны крайне любопытная. Видимо, со временем нужно будет изучить опыт. Хотя, с другой стороны, и свой уже есть. Помнится, регулировкой движения в центре Улан-Удэ некогда лично занялся сам прежний глава Бурятии, а ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын. В итоге на одном из центральных перекрестков Улан-Удэ появилась так называемая «тумба Наговицына». Простояла она не очень долго, так как большого эффекта не дала. Однако лишний доказала, что решение подобных задач – в принципе не «царское дело». Посмотрим, как пойдет у монголов.
Фото: МОНЦАМЭ
В связи с этим премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подписал соответствующее распоряжение, сообщает МОНЦАМЭ.
Борхуугийн Дэлгэрсайхан был избран членом парламента 7-го созыва ( 2016-2020 гг.), а с 2020 года является членом действующего парламента.
Баттумурийн Энхбаяр занимал должность заместителя министра юстиции и внутренних дел в 2016-2018 годах, с 2020 года избран членом парламента 8-го созыва, а с 2003 года работал председателем парламентского Посткомитета по юстиции.
Создание Национального комитета по сокращению пробок в Улан-Баторе – инициатива соседней страны крайне любопытная. Видимо, со временем нужно будет изучить опыт. Хотя, с другой стороны, и свой уже есть. Помнится, регулировкой движения в центре Улан-Удэ некогда лично занялся сам прежний глава Бурятии, а ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын. В итоге на одном из центральных перекрестков Улан-Удэ появилась так называемая «тумба Наговицына». Простояла она не очень долго, так как большого эффекта не дала. Однако лишний доказала, что решение подобных задач – в принципе не «царское дело». Посмотрим, как пойдет у монголов.
Фото: МОНЦАМЭ