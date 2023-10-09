Общество 09.10.2023 в 10:44

В Бурятии ряд стройматериалов ощутимо подорожал

Цены выросли на 16 позиций из 63
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ряд стройматериалов ощутимо подорожал
Поставщики и продавцы стройматериалов в Бурятии в сентябре продолжили активно переписывать ценники. Наметившееся в августе движение цен в сторону увеличения в начале осени заметно ускорилось. Если в августе подорожали 7 позиций из 63, то в сентябре уже 16 из тех же 63, сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.

Как отмечают в ведомстве, в первую очередь подорожал металлопрокат - швеллер вырос в цене почти на 10%, лист оцинкованный – на 7%. Поднялись цены на арматуру популярных в строительстве марок, профильные трубы и другие.

Более чем на 20% в сентябре подорожал асбоцементный плоский лист, на 4-5% - кровельные материалы и утеплитель. Повысились на 1-2% цены на плиты ОСБ и гипсокартон.

Что касается отделочных материалов, то еще в августе цены на них, например, на шпаклевку Vetoni и напольную плитку, снижались. В сентябре эти товары подорожали на 5-10% и фактически цены вернулись на «летние» позиции.

«Прогнозируется, что отделочные материалы будут дорожать и дальше – будет сказываться рост цен, связанный с логистическими сложностями и ростом курса валют, поскольку в их производстве задействована импортная составляющая», - сообщают в Управлении капстроительства.

Список стройматериалов, цены на которые в сентябре снизились, гораздо короче. Так, на 2,5% подешевела асфальтобетонная смесь, на 3% - фундаментные блоки Улан-Удэнского завода ЖБИ.

«Значительного снижения цен пока ожидать не приходится. Но и предпосылок и для взрывного роста цен нет. На большинство товарных групп цены остаются стабильными уже на протяжении длительного времени», - резюмируют в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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