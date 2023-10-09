Общество 09.10.2023 в 10:59

Жители Бурятии возмущаются ценами на дрова

Продавцов древесины просят снизить цены

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Текст: "Номер один"
Жители Бурятии возмущаются ценами на дрова

В соцсетях жители частного сектора столицы Бурятии и районов республики высказывают недовольство резко повысившимися ценами на дрова – основной вид топлива.

«Уважаемые люди, которые продают дрова, вы не могли бы снизить цену на дрова? Я понимаю, что это сложный труд. Вроде нашла дрова, хотела купить, но они очень дорого предлагают – 17 000 рублей. Куда мир катится», - пишут в соцсетях.

Пост горожанки поддержали и другие люди.

«Еще летом было объявление где можно было взять за 12 тысяч и даже 10. Что произошло за месяц-два, что так скакнули цены?»

«Везёт вам, я летом покупала за 16 тысяч, сейчас продают ГАЗик за 18-20».

«Ребята, я понимаю, что заготавливать дрова - тяжелая работа, но если в прошлом году УАЗик стоил 10 000, а нынче просите 13 000, это повышение на 30%. Что у вас наценилось на 30%? Вы нас-то поймите, пенсия маленькая, на что жить?»

Многие горожане, живущие в частном секторе, глядя на цены на топливо, все чаще решаются на установку электрокотлов.

«Я электрокотел поставил, даже дешевле выходит», - пишут люди.

«Вы видимо думаете, что продают дрова за 17 000 и это всё себе в карман? Они, во-первых ездят далеко за дровами, во-вторых покупают солярку и бензин на «Дружбу», в–третьих, они платят своим помощникам, а это тоже всё дорого, и у самих у них остаётся по 3-4 тысячи», - парируют другие пользователи соцсетей.

Покупателей дров удивляет и то, что дрова продают рядами и никто из продавцов не сообщает, сколько же кубометров топлива он продает.

Пример такого объявления: «Продам дрова, сосна сухая, 6 рядов. 28 000».

Помимо дров, подорожал и уголь. Так, три тонны угля из Гусиноозерска в среднем обходятся в 11 тысяч, из Саган-Нура – 13 тыс.

Некоторые жители республики, чтобы сэкономить на дровах, разбирают не только заборы, где нет хозяев, но и дома: «У моего знакомого дом распилили на дрова в Нижней Иволге. Скоро будем кизяками отапливаться».

 
Фото: "Номер один"

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