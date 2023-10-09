Общество 09.10.2023 в 11:52

В Улан-Удэ дорожный эксперимент на перекрестке признали неудачным

Местным жителям нововведение не понравилось
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дорожный эксперимент на перекрестке признали неудачным
В Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал» прошла комиссия по итогам дорожного эксперимента при выезде с ул. Кабанская на федеральную трассу «Байкал». Напомним, неделю назад там запретили поворот налево, чтобы улучшить пропускную способность федеральной дороги. Однако местным жителям нововведение не понравилось.

«Многие жители Гурульбы и Тулунжи теперь едут по ул. Дорожной в сторону Солдатского, и там возникнет огромная пробка с поста ВАИ и до поворота на Тулунжу. Жители уже неделю стоят в многочасовых искусственно созданных пробках и выражают гнев в группах вайбера. Грозятся перекрыть федеральную трассу, если этот дорожный эксперимент утвердят на постоянной основе», - сообщал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Как рассказали в «Южном Байкале», эксперимент показал свою эффективность, пропускная способность трассы выросла. Однако, с учетом мнения местных жителей, новые правила проезда перекрестка решено отменить.

«Участниками комиссии разработаны иные методы выхода из ситуации, которые будут реализованы в ближайшее время», - отметили в учреждении.

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