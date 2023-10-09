Общество 09.10.2023 в 12:36

В Улан-Удэ нашли улицу с придомовыми провалами земли

Жители 128-го мкр  рассказали о том, что собака и ребенок уже проваливались в ямы
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В Улан-Удэ нашли улицу с придомовыми провалами земли
В Улан-Удэ во дворах домов №1-4 по улице Дашиева ресурсники и застройщик разворотили придомовые дороги и теперь тут образовываются провалы. По словам жильцов, уже пострадали ребенок и собака, сообщили в Бурятском республиканском исполкоме ОНФ  

«Вдоль узких проездов вместо тротуаров грунтовые островки. Земля периодически обваливается, образуются ямы вокруг канализационных колодцев. В одну из ям этим летом провалилась собака. В прошлом году туда упал ребенок, который просто шел вдоль дороги. Его вытащили очевидцы. Жители просят сделать им тротуары, решить вопрос с отводом дождевых и талых вод, подмывающих фундаменты домов.

Мы обратились еще в июне в администрацию города. Просили принять меры. Но нам ответили, что подрядчик, повредивший благоустройство, не найден. На место приедет комиссия», - рассказали в ОНФ.

Для новых микрорайонов города серьезной проблемой становится «кривое» благоустройство. «Мы обратились в прокуратуру. В период строительства асфальтированной дороги вдоль домов необходимо предусмотреть ливневку и тротуары», подчеркнули в ОНФ.

Фото: ОНФ
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