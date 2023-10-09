Улан-Удэ полностью покроют сетью стационарных устройств оповещения о ЧС

До конца нынешнего года в микрорайонах Шишковка и ЛВРЗ введут в эксплуатацию два оконечных устройства для экстренного оповещения населения об опасных ситуациях. На это из улан-удэнского бюджета в рамках программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности уже выделили 1,2 млн рублей.Места для размещения устройств оповещения еще подбираются.К 2030 году в столице республики намечено ввести в строй 60 таких оконечных устройств. В ближайшие годы число ежегодно вводимых устройств вырастет.В настоящее время на территории Улан-Удэ есть только 53 стационарных оконечных устройств оповещения. Они установлены в микрорайонах, находящихся в местах возможных подтоплений, и в местах, на которые может перекинуться лесной пожар. Такие зоны находятся в приоритете.Кроме того, есть мобильные устройства оповещения - носимые, а также установленные на автомашинах. Как заверяют в мэрии города, когда весь город будет покрыт сетью стационарных устройств, от мобильных тоже отказываться не будут.Фото: «Номер один»