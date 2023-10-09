В Бурятии задержан особо злостный нарушитель ПДД

В Бурятии в Иволгинском районе экипаж Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии ночью обратил внимание на автомашину «Тойота Камри», которая на высокой скорости обогнала служебный автомобиль.Включив сигнальное громкоговорящее устройство, полицейские потребовали водителя остановиться, однако он попытался скрыться от сотрудников ДПС. При движении водитель иномарки неоднократно нарушал ПДД, превышая скорость и допуская опасные выезды на полосу встречного движения. В итоге экипажу ДПС удалось заблокировать транспортное средство и задержать водителя, сообщили в республиканской ГИБДД.За рулем автомашины находился 37-летний житель Улан-Удэ в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по учетным данным автоинспекторы выяснили, что за последние несколько лет он в пятый раз задерживается сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Дважды мужчина привлекался к уголовной ответственности за повторное подобное нарушение. Судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей, а также 300 часов обязательных работ.Тем не менее, должных выводов для себя злостный нарушитель не сделал и, будучи лишенным права управления транспортом, снова сел за руль в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.В отношении опасного водителя составлены административные протоколы за нарушения в области дорожного движения, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уже третьего по счёту уголовного дела по повторному вождению в нетрезвом виде.Фото: ГИБДД/скриншот