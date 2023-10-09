Общество 09.10.2023 в 15:16

Забытую мелодию не нашли, а флейту вернули

Этим летом пассажирам ВСЖД возвращено более 440 вещей, оставленных в поездах
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Текст: Номер один
Забытую мелодию не нашли, а флейту вернули
В течение трех летних месяцев 2023 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено более 440 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Чаще всего в вагонах оставляли предметы одежды, книги, телефоны и документы. Однако среди утерянного имущества встречались и необычные вещи: так, пассажирам были возвращены флейта, фотоаппарат, карниз для ванной комнаты и соковыжималка.

Всего с начала 2023 года пассажирам на ВСЖД  возвращено уже 1020 вещей, что на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Найти и вернуть забытое имущество владельцам удается в 98% случаев.Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.

Фото: unsplash.com
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