В Улан-Удэ на отлов и содержание собак выделят еще 10 млн рублей

Власти Улан-Удэ получили из республиканского бюджета 10 млн рублей, которые пойдут на отлов и содержание безнадзорных собак. Как сообщили в мэрии, на эти средства планируется отловить 300 животных. Оставшаяся часть суммы пойдет на содержание пойманных на улицах собак в приютах.– Мы запустили закупочные процедуры: встаем в план график. Конкурсные процедуры будут проведены в соответствии с требованиями закона и соглашением с Управлением ветеринарии РБ. В свою очередь, чтобы оперативно довести средства до подрядчика параллельно заключаем прямой контракт на 600 тысяч рублей. Это займет один-два дня, – сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Напомним, в начале года на решение проблемы бродячих животных было выделено 73 млн. рублей. На эти деньги планировалось отловить и содержать 3971 особи. Однако уже в июне данную сумму увеличили еще на 11 млн рублей, а количественный показатель отловленных собак довели до 5171 особи.Но и этих денег не хватило.«В августе-сентябре 2023 года в адрес Управления ветеринарии РБ и правительства Бурятии неоднократно направлялась информация о необходимости дополнительного финансирования. В представленной информации указывалось на тяжесть складывающейся ситуации, об угрозе срыва процедуры беспрерывного процесса отлова на территории города с целью обеспечения безопасности граждан. В настоящий момент вышло распоряжение правительства республики о выделении дополнительного финансирования на проведение мероприятий в отношении животных без владельцев на сумму 10 млн рублей», - рассказали в мэрии.Хватил ли этих денег до конца года, или придется просить еще, не сообщается.Как отмечают в городской администрации, одной из основных причин нехватки финансирования стало продолжающиеся нарушения гражданами порядка выгула и содержания своих домашних животных, безответственное отношение к их судьбе. Из-за этого численность собак в приютах постоянно растет.«Вследствие раннего отлова большей части количества животных доведенное финансирование было использовано для их содержания. При этом стоимость содержания в приюте по муниципальным контрактам в 1,5-2 раза дешевле, чем в соседних регионах и более дешевле, чем в других регионах страны», - говорят в мэрии.Фото: «Номер один»