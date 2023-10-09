В Гусиноозерске благоустроили сквер «Пионерский»

Один из центральных скверов Гусиноозерска – «Пионерский» - благоустроили по федеральной программе «Комфортная городская среда» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, идея благоустройства сквера принадлежала администрации Гусиноозерска. Теперь для местных жителей здесь есть широкие и ровные дорожки, удобные скамейки с урнами, освещение, детская площадка и полностью отреставрированный фонтан с подсветкой. Зона отдыха стала еще более комфортной для воспитанников находящихся неподалеку детского сада и школы и их родителей.«Мамочки, когда идут со своими ребятишками из детского сада, теперь могут здесь остановиться и провести время. Здесь есть детская площадка, которую мы построили ранее, дорожки для велосипедистов, теперь они стали широкими и более комфортными, - рассказала замглавы администрации Гусиноозёрска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Елена Брикова.Сквер получил вторую жизнь благодаря голосованию местных жителей во всероссийском конкурсе за благоустройство территорий в 2022 году. После обновления объекта специалисты Регионального центра компетенций по вопросам городской среды проверили качество выполненных работ.«Благоустройство выполнено качественно, дорожки выполнены согласно дизайн-проекту, можно передвигаться и маломобильным группам населения, и родителям с маленькими детьми, сквер получился отличный. На сегодня не хватает только зеленых насаждений, однако в ближайшее время запланировано озеленение на площади более 3 тыс. кв. м.», - рассказала руководитель Регионального центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.В этом году в «Пионерском» проведены работы на сумму 5 млн. рублей. Однако, сам проект гораздо масштабнее, поэтому через год администрация Гусиноозерска продолжит благоустройство объекта.Фото: пресс-служба правительства Бурятии