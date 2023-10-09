В Улан-Удэ балерин бросили на реальное производство

В Улан-Удэ прошла в цехах «Байкальского текстильного комбината» и предприятия «Ажур-Текс» прошла акция «Балет у станка». Профессиональные и начинающие фотографы смогли сделать красивые кадры балерин не у балетных станков, а у реальных - на производстве, сообщили в пресс-службе Бурятского академического театра оперы и балета.В акции приняли участие 10 профессиональных и начинающих фотографов из Улан-Удэ. Полтора часа они свободно придумывали и искали интересные локации на производстве «Байкальского текстильного комбината».«Смысл акции очень интересный, посыл такой: показать нежность и полет на фоне грубоватости станков. Это просто великолепно. Я, как фотограф, оценил это», - поделился Данила Носков, начинающий фотограф и студент ВСГИК.Пять профессиональных балерин Бурятского театра оперы и балета выступили в качестве моделей, позировали в пачках и пуантах для фотографов. Для них это был тоже новый и интересный опыт.«Я здесь ни разу не была. Интересно, как тут все устроено. Фотографы немного сначала стеснялись, потом уже нашли точки соприкосновения. Посмотрим, что получится из этого. Хочется, чтобы все было красиво и интересно», - отметила ведущая солистка балета, заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова.«Байкальский текстильный комбинат» - единственное на Дальнем Востоке предприятие, где налажен полный цикл от производства гребенной пряжи до выпуска готовой продукции.«Мы рады поддержать такие творческие проекты. Мы хотим, чтобы нас узнавали. Где-то в соцсетях, возможно, в интернете, по телевидению увидели и услышали, что у нас есть развивающееся текстильное производство, что можно приобрести шерстяные, вязаные вещи, в том числе чулочно-носочные изделия, здесь, в республике», - подчеркнул Алексей Спиридонов, исполнительный директор «Байкальского текстильного комбината».Акция, которая призвана популяризировать и балетное искусство, приурочена к фестивалю балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. С 1 по 5 ноября зрители смогут увидеть лучшие балетные постановки на сцене Бурятского театра оперы и балета (6+). В этом году масштабное мероприятие пройдёт под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятии, при поддержке министерства культуры России, правительства, главы и министерства культуры Бурятии.«Бурятский театр оперы и балета всегда находится в поиске новых форм общения со зрителями. Я считаю, что эта акция, в том числе, поможет молодым и талантливым фотографам сделать яркие кадры и пополнить свой багаж. Получилась интересная коллаборация в рамках двух сфер: промышленности и высокого искусства. И мы приглашаем всех жителей на наш фестиваль с 1 по 5 ноября»,- подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Лучшие работы фотографов в рамках акции «Балет у станка» будут размещены в социальных сетях Бурятского театра оперы и балета.Фото: БГАТОиБ