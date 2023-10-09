Общество 09.10.2023 в 17:06
В Улан-Удэ нашли владельца пасущихся в сквере свиней
Горожанину выпишут штраф
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники администрации Советского района установили владельца свиней, которые минувшей ночью были замечены на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт. Мужчине вручено требование на явку в районную администрацию для составления административного протокола.
- Животные случайно выбежали за ограду. Как только этот факт был замечен, мы тут же вышли на поиски и вернули их во двор, - пояснил владелец свиней.
Мэрия Улан-Удэ напоминает, что за выпас и нахождение животных в не неположенных местах их владельцам грозит штраф. Для граждан он составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
- Животные случайно выбежали за ограду. Как только этот факт был замечен, мы тут же вышли на поиски и вернули их во двор, - пояснил владелец свиней.
Мэрия Улан-Удэ напоминает, что за выпас и нахождение животных в не неположенных местах их владельцам грозит штраф. Для граждан он составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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