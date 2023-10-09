Общество 09.10.2023 в 17:06

В Улан-Удэ нашли владельца пасущихся в сквере свиней

Горожанину выпишут штраф
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли владельца пасущихся в сквере свиней
В Улан-Удэ сотрудники администрации Советского района установили владельца свиней, которые минувшей ночью были замечены на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт. Мужчине вручено требование на явку в районную администрацию для составления административного протокола.

- Животные случайно выбежали за ограду. Как только этот факт был замечен, мы тут же вышли на поиски и вернули их во двор, - пояснил владелец свиней.

Мэрия Улан-Удэ напоминает, что за выпас и нахождение животных в не неположенных местах их владельцам грозит штраф. Для граждан он составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
свинья

Все новости

Житель Улан-Удэ убил случайного прохожего
09.10.2023 в 17:40
«Снимки требовал муж»
09.10.2023 в 17:24
В Улан-Удэ нашли владельца пасущихся в сквере свиней
09.10.2023 в 17:06
В Улан-Удэ балерин бросили на реальное производство
09.10.2023 в 16:44
В Гусиноозерске благоустроили сквер «Пионерский»
09.10.2023 в 16:33
В Улан-Удэ на отлов и содержание собак выделят еще 10 млн рублей
09.10.2023 в 16:16
Забытую мелодию не нашли, а флейту вернули
09.10.2023 в 15:16
В Бурятии тушат стихийную свалку мусора около поселка Усть-Баргузин
09.10.2023 в 13:46
Власти Улан-Удэ встревожены размахом «серых» схем в экономике
09.10.2023 в 13:38
В Бурятии задержан особо злостный нарушитель ПДД
09.10.2023 в 13:31
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
«Снимки требовал муж»
Новосибирская медсестра объяснила, зачем сделала фото с голой пациенткой
09.10.2023 в 17:24
В Улан-Удэ балерин бросили на реальное производство
Бурятский театр оперы и балета провел фотосессию  «Балет у станка»

09.10.2023 в 16:44
В Гусиноозерске благоустроили сквер «Пионерский»
Качеством работ проверяющие остались довольны
09.10.2023 в 16:33
В Улан-Удэ на отлов и содержание собак выделят еще 10 млн рублей
Общая сумма, которую животные «съедят» из бюджета, приближается к 100 миллионам
09.10.2023 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru