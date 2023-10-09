Общество 09.10.2023 в 17:24
«Снимки требовал муж»
Новосибирская медсестра объяснила, зачем сделала фото с голой пациенткой
Текст: Номер один
В новосибирском перинатальном центре грянул скандал: медсестра сделала фото с голой пациенткой, снимки оказались в сети. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой сотрудницей клиники (сейчас уже бывшей): она рассказала свою версию, как фото появились на ее странице.
«Фото было для ревнивого мужа»
Медсестра, которая сделала селфи, уверяет: ее страницу в соцсети взломали. Причем сделал это экс-супруг, с которым сейчас у женщины конфликт.
— Бывший муж меня всячески пытается очернить. Сейчас я пытаюсь связаться с руководством сайта, чтобы восстановить доступ и убрать фото. И иду в полицию с заявлением на бывшего, — рассказала Татьяна.
— Зачем вообще вы сделали эти снимки?
— Эта фотография сделана даже не помню сколько лет назад. Но в то время мы еще жили с мужем, он очень сильно меня ревновал. Скорее всего, фото было сделано в качестве подтверждения, что я нахожусь на работе, с тяжелым пациентом. Видимо, у него это фото сохранилось.
«Работала у нас недолго»
Главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков пояснил КП-Новосибирск, что фотографии действительно были сделаны несколько лет назад. И сейчас Татьяна у них уже не работает.
— Эта женщина работала у нас несколько лет назад и совсем недолго. Потом ушла по собственному желанию, поскольку работа оказалось слишком тяжелой. И это правда так — у нас непросто, — пояснил Иван Поздняков. — Не знаю, как она умудрилась сфотографировать пациентку. Конечно, телефон она пронести в реанимацию могла, никаких металлоискателей у нас нет и досмотров тоже. Но, такие фотографии, конечно, это абсолютное нарушение этики. Мы будем на следующей неделе решать вопрос об обращении в правоохранительные органы.
КП-Новосибирск обратилась к медицинскому юристу Евгению Павлову, чтобы узнать, что может грозить всем участникам этой истории.
— Тут может быть две зоны ответственности: больницы и самой женщины. К медучреждению вопросы с точки зрения дисциплины: почему сотрудники носят телефоны с собой, а не оставляют в кабинке, почему позволяют себе пользоваться ими в реанимации. Было ли какое-то внутреннее распоряжение в больнице на эту тему, которое регулировало этот момент. Почему никто из начальства этой медсестры не следил за ее работой? — пояснил юрист. — К самой женщине, безусловно, тоже есть вопросы. С тем фактом, она это выложила или нет, необходимо разбираться. Но сам факт наличия подобных фотографий уже является нарушением закона о персональных данных.
Юрист отметил, что по факту нарушения этого закона в Роскомнадзор может обратиться сама пациентка, тогда и врач, и больница понесут за это административную ответственность. Кроме того, внутреннее расследование может провести минздрав и также принять меры в отношения медучреждения.
Фото: Артем Килькин/предоставлено Татьяной
«Фото было для ревнивого мужа»
Медсестра, которая сделала селфи, уверяет: ее страницу в соцсети взломали. Причем сделал это экс-супруг, с которым сейчас у женщины конфликт.
— Бывший муж меня всячески пытается очернить. Сейчас я пытаюсь связаться с руководством сайта, чтобы восстановить доступ и убрать фото. И иду в полицию с заявлением на бывшего, — рассказала Татьяна.
— Зачем вообще вы сделали эти снимки?
— Эта фотография сделана даже не помню сколько лет назад. Но в то время мы еще жили с мужем, он очень сильно меня ревновал. Скорее всего, фото было сделано в качестве подтверждения, что я нахожусь на работе, с тяжелым пациентом. Видимо, у него это фото сохранилось.
«Работала у нас недолго»
Главный врач Новосибирского городского клинического перинатального центра Иван Поздняков пояснил КП-Новосибирск, что фотографии действительно были сделаны несколько лет назад. И сейчас Татьяна у них уже не работает.
— Эта женщина работала у нас несколько лет назад и совсем недолго. Потом ушла по собственному желанию, поскольку работа оказалось слишком тяжелой. И это правда так — у нас непросто, — пояснил Иван Поздняков. — Не знаю, как она умудрилась сфотографировать пациентку. Конечно, телефон она пронести в реанимацию могла, никаких металлоискателей у нас нет и досмотров тоже. Но, такие фотографии, конечно, это абсолютное нарушение этики. Мы будем на следующей неделе решать вопрос об обращении в правоохранительные органы.
КП-Новосибирск обратилась к медицинскому юристу Евгению Павлову, чтобы узнать, что может грозить всем участникам этой истории.
— Тут может быть две зоны ответственности: больницы и самой женщины. К медучреждению вопросы с точки зрения дисциплины: почему сотрудники носят телефоны с собой, а не оставляют в кабинке, почему позволяют себе пользоваться ими в реанимации. Было ли какое-то внутреннее распоряжение в больнице на эту тему, которое регулировало этот момент. Почему никто из начальства этой медсестры не следил за ее работой? — пояснил юрист. — К самой женщине, безусловно, тоже есть вопросы. С тем фактом, она это выложила или нет, необходимо разбираться. Но сам факт наличия подобных фотографий уже является нарушением закона о персональных данных.
Юрист отметил, что по факту нарушения этого закона в Роскомнадзор может обратиться сама пациентка, тогда и врач, и больница понесут за это административную ответственность. Кроме того, внутреннее расследование может провести минздрав и также принять меры в отношения медучреждения.
Фото: Артем Килькин/предоставлено Татьяной
Тегиздравоохранение этика скандал