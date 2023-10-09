Общество 09.10.2023 в 17:37

Бурятия дополнительно получит средства на проектирование мастер-планов

Деньги также добавляются на строительство социальных объектов
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Текст: Номер один
Бурятия дополнительно получит средства на проектирование мастер-планов
Бурятия получила финансирование на разработку проектной документации объектов мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Финансирование также пойдет на создание современных мастерских и центра креативных мастерских; приобретение и установку трех модульных спортзалов; приобретение жилья для врачей и учителей; строительство общежития республиканского межотраслевого техникума; на поставку и монтаж модульного общежития для филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса в Усть-Баргузине. В ряде образовательных учреждений пройдет капремонт. Также средства пойдут на энергообеспечение ряда объектов.

Эти вопросы обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством  полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Одиннадцати регионам ДФО на 2018-2023 гг. из федерального бюджета выделено 148 млрд рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 605 объектов, отремонтировано 994, благоустроено почти 500 общественных территорий. Расселено 154 тыс кв метров аварийного жилья. Построено 75 тыс кв метров. арендного жилья. В рамках проекта «1000 дворов» завершены работы по реконструкции 1245 дворовых территорий», – сказал Юрий Трутнев.

Одобрены изменения планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов (средства «Единой президентской субсидии»). Оставшийся лимит распределен между регионами с учетом численности населения, бюджетной обеспеченности и финансовой дисциплины по «Единой президентской субсидии» за предыдущие годы.

Отдельно вне лимитов будут профинансированы проекты, включенные в мастер-планы городов, по которым приняты комплексные планы; модульные спортивные залы для школ по программе «50 спортзалов в школах ДФО»; создание современных мастерских и центров креативных индустрий. Всего было распределено 33,7 млрд рублей на 2024-2026 годы.

Фото: egov-buryatia.ru  
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