В Бурятии с начала года введено в оборот 1666 гектаров сельхозземель

В результате профилактической работы Россельхознадзора с начала года в Бурятии введено в оборот 1666 га земель сельскохозяйственного назначения, сообщили в межрегиональном управлении ведомства по Иркутской области и Бурятии.Так, за 9 месяцев нынешнего управление Россельхознадзора на территории Бурятии проведено 903 контрольных (надзорных) мероприятий, за аналогичный период 2022 года — 480.Проконтролированная площадь сельскохозяйственных угодий в 2023 году превысила 17 тыс гектаров, при этом нарушения были выявлены на площади 9,7 тыс гектаров. Для сравнения. С января по сентябрь 2022 года инспекторами земельного надзора было проконтролировано всего 5,5 тыс гектаров.Правообладателям земельных участков выдано 882 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, в 2022 году — 569.Чаще всего нарушения земельного законодательства связаны с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной растительностью.В Бурятии в нынешнем году на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 19 свалок на площади более 22 гектаров. Вместе с ранее выявленными свалками в 2023 году ликвидировали и перевели в иную категорию 9 свалок на площади около 3 гектаров.Фото: минсельхоз Бурятии