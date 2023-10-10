Общество 10.10.2023 в 10:45

В Улан-Удэ сирота не может получить положенное жилье

Чиновники всячески затягивают решение вопроса
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сирота не может получить положенное жилье
В Улан-Удэ прокуратура судится с министерством социальной защиты населения Бурятии. Предмет тяжбы – жилье, которое чиновники должны были выделить сироте.

Как рассказали в надзорном ведомстве, еще в сентябре 2020 года Железнодорожный райсуда Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора к Минсоцзащиты. Согласно решению суда, сироте должны были предоставить благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма.

Однако решение суда до сих пор не исполнено. Более того, летом этого года суд удовлетворил заявление Минсоцзащиты об отсрочке его исполнения аж до 31 декабря 2024 года.

«Прокурор с определением суда не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии принял во внимание доводы прокурора об отсутствии у министерства обстоятельств, которые носят исключительный характер либо свидетельствуют о невозможности или крайней затруднительности исполнения решения суда, отсрочку исполнения судебного решения отменил», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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