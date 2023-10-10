Центр Улан-Удэ обретет единый туркод

Реализация проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ» в 2023 году вошла в активную стадию, сообщил на брифинге в мэрии зампредседателя Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Аржан Малацагаев.Проект предполагает обустройство центра города - создание своего туркода, для его туристической привлекательности. Он включает 27 мероприятий, которые должны быть реализованы до конца этого года.«Эти мероприятия направлены на улучшение визуального облика центральной части нашего города – от Набережной до площади Советов. Часть из них уже активно реализуется: создается мурал на фасаде гостиницы «Бурятия», установлены новые мобильные туалеты возле Гостиных рядов и на улице Соборной. Также будут изготовлены и размещены арт-объекты: на площади Революции - объемная карта центральной части города на постаменте и объект, посвященный Великому чайному пути. А на улице Банзарова появится наличник – памятник деревянному зодчеству Улан-Удэ», - рассказал Аржан Малацагаев.В центральной части города установят более ста новых скамеек и урн для удобства жителей и гостей столицы, сделают приствольные ограждения у деревьев, дорожные ограждения. Помимо этого, появится новая туристическая навигация в едином стиле – карты - схемы, указатели, знаки. Часть вывесок вдоль туристических маршрутов заменят на новые, выполненные по единому регламенту.«На многих зданиях в центре - на площади Советов, по улице Ленина и вокруг Гостиных рядов появится архитектурная подсветка. Монтаж необходимого светового оборудования уже ведется», - сказал Аржан Малацагаев.В 2022 году Улан-Удэ вошел в число 30 победителей конкурса Ростуризма на получение субсидии на проектирование исторических центров городов, так называемого, туристического кода. Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке минтуризма Бурятии. На реализацию проекта городу из федерального бюджета было выделено свыше 200 млн рублей.Внедрение туркода центральной части города осуществляется в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации, уточнили в городской администрации.Фото: ulan-ude-info.ru