Общество 10.10.2023 в 11:01

Центр Улан-Удэ обретет единый туркод

На его формирование городу из федерального бюджета выделено свыше 200 млн рублей
A- A+
Текст: Номер один
Центр Улан-Удэ обретет единый туркод
Реализация проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ» в 2023 году вошла в активную стадию, сообщил на брифинге в мэрии зампредседателя Комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Аржан Малацагаев.

Проект предполагает обустройство центра города - создание своего туркода, для его туристической привлекательности. Он включает 27 мероприятий, которые должны быть реализованы до конца этого года.

«Эти мероприятия направлены на улучшение визуального облика центральной части нашего города – от Набережной до площади Советов. Часть из них уже активно реализуется: создается мурал на фасаде гостиницы «Бурятия», установлены новые мобильные туалеты возле Гостиных рядов и на улице Соборной. Также будут изготовлены и размещены арт-объекты: на площади Революции - объемная карта центральной части города на постаменте и объект, посвященный Великому чайному пути. А на улице Банзарова появится наличник – памятник деревянному зодчеству Улан-Удэ», - рассказал Аржан Малацагаев.

В центральной части города установят более ста новых скамеек и урн для удобства жителей и гостей столицы, сделают приствольные ограждения у деревьев, дорожные ограждения. Помимо этого, появится новая туристическая навигация в едином стиле – карты - схемы, указатели, знаки. Часть вывесок вдоль туристических маршрутов заменят на новые, выполненные по единому регламенту.

«На многих зданиях в центре - на площади Советов, по улице Ленина и вокруг Гостиных рядов появится архитектурная подсветка. Монтаж необходимого светового оборудования уже ведется», - сказал Аржан Малацагаев.



В 2022 году Улан-Удэ вошел в число 30 победителей конкурса Ростуризма на получение субсидии на проектирование исторических центров городов, так называемого, туристического кода. Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке минтуризма Бурятии. На реализацию проекта городу из федерального бюджета было выделено свыше 200 млн рублей.

Внедрение туркода центральной части города осуществляется в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации, уточнили в городской администрации.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
туризм код Улан-Удэ центр

Все новости

Экс-министр соцзащиты Забайкалья приговорен к пяти годам колонии
10.10.2023 в 11:59
В Бурятии пожарные вытащили водителя из искореженного автомобиля
10.10.2023 в 11:51
В Улан-Удэ проведут хоккейный турнир в память о погибшем бойце
10.10.2023 в 11:30
МИД Монголии установил контакт с монголами в Израиле
10.10.2023 в 11:20
В Улан-Удэ охранник переоделся женщиной и обворовал магазин, где работал
10.10.2023 в 11:18
Центр Улан-Удэ обретет единый туркод
10.10.2023 в 11:01
В Улан-Удэ сирота не может получить положенное жилье
10.10.2023 в 10:45
В Бурятии пьяный водитель лишился свободы и автомобиля
10.10.2023 в 10:00
В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
10.10.2023 в 09:44
С начала года на дорогах Бурятии погибли 90 человек
10.10.2023 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 октября

Читайте также
Экс-министр соцзащиты Забайкалья приговорен к пяти годам колонии
Он злоупотребил должностными полномочиями при ремонте здания психоневрологического интерната
10.10.2023 в 11:59
МИД Монголии установил контакт с монголами в Израиле
Десятки лиц с двойным гражданством, в том числе россияне, находятся в заложниках у ХАМАС

10.10.2023 в 11:20
В Улан-Удэ сирота не может получить положенное жилье
Чиновники всячески затягивают решение вопроса
10.10.2023 в 10:45
С начала года на дорогах Бурятии погибли 90 человек
Каждое четвертое ДТП в регионе совершено по вине водителей, не имевших прав
10.10.2023 в 09:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru