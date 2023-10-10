Общество 10.10.2023 в 11:20
МИД Монголии установил контакт с монголами в Израиле
Десятки лиц с двойным гражданством, в том числе россияне, находятся в заложниках у ХАМАС
Текст: Номер один
В настоящее время в Израиле находится более 200 граждан Монголии. МИД страны установил контакт и работает с ними через посольство Монголии в Анкаре (Турция), сообщает МОНЦАМЭ.
В сложившейся ситуации пострадавших нет. В Израиле объявлен режим чрезвычайного положения и не работают общественный транспорт, магазины и офисы, а простым гражданам рекомендуется не покидать свои дома. Крупные авиакомпании отменили рейсы из соображений безопасности.
Поэтому гражданам Монголии рекомендуется не покидать места своего проживания, не посещать общественные места, а также строго следовать инструкциям, данным гражданским лицам соответствующими властями Израиля, и быть осторожными.
Между тем, десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в понедельник сообщил представитель движения Муса Абу Марзук телеканалу Al Jazeera. В ответ на вопрос о готовности к обсуждению прекратить огонь он также заявил, что ХАМАС открыт для «всех политических диалогов».
Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинское движение сообщил, что среди захваченных радикалами на территории Израиля заложников «находятся десятки человек с двойным гражданством». В переданном Al Hadath сообщении представитель движения не указал, второе гражданство каких именно стран имеют израильтяне, плененные ХАМАС, сообщает ТАСС.
Россия в контакте с палестинскими властями по ситуации в Израиле, на территории Палестинской национальной администрации проживают тысячи россиян, необходимо понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизнь, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь есть и другой аспект, не менее важный, наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте, потому что вы знаете, что несколько тысяч наших сограждан проживают на территории Палестинской национальной администрации, поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизнь, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии, сейчас предпринимаются очень энергичные усилия», - цитирует Пескова РИА Новости.
Посольство России в Тель-Авиве сообщило KP.RU об одном погибшем в Израиле россиянине. В списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан. «С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18.00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств. ... Находимся в контакте с родственниками людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан", - сообщило посольство.
Напомним, в Израиле проживает немало выходцев из Бурятии.
Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс ранены, не менее 900 израильтян погибли, более 2,6 тыс получили ранения. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.
Фото: montsame.mn
В сложившейся ситуации пострадавших нет. В Израиле объявлен режим чрезвычайного положения и не работают общественный транспорт, магазины и офисы, а простым гражданам рекомендуется не покидать свои дома. Крупные авиакомпании отменили рейсы из соображений безопасности.
Поэтому гражданам Монголии рекомендуется не покидать места своего проживания, не посещать общественные места, а также строго следовать инструкциям, данным гражданским лицам соответствующими властями Израиля, и быть осторожными.
Между тем, десятки израильтян с двойным гражданством, включая российское и китайское, находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом в понедельник сообщил представитель движения Муса Абу Марзук телеканалу Al Jazeera. В ответ на вопрос о готовности к обсуждению прекратить огонь он также заявил, что ХАМАС открыт для «всех политических диалогов».
Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинское движение сообщил, что среди захваченных радикалами на территории Израиля заложников «находятся десятки человек с двойным гражданством». В переданном Al Hadath сообщении представитель движения не указал, второе гражданство каких именно стран имеют израильтяне, плененные ХАМАС, сообщает ТАСС.
Россия в контакте с палестинскими властями по ситуации в Израиле, на территории Палестинской национальной администрации проживают тысячи россиян, необходимо понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизнь, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь есть и другой аспект, не менее важный, наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте, потому что вы знаете, что несколько тысяч наших сограждан проживают на территории Палестинской национальной администрации, поэтому сейчас очень важно понять, что происходит с этими гражданами, не в опасности ли их жизнь, есть ли пострадавшие, которые нуждаются в какой-то помощи, содействии, сейчас предпринимаются очень энергичные усилия», - цитирует Пескова РИА Новости.
Посольство России в Тель-Авиве сообщило KP.RU об одном погибшем в Израиле россиянине. В списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан. «С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18.00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств. ... Находимся в контакте с родственниками людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан", - сообщило посольство.
Напомним, в Израиле проживает немало выходцев из Бурятии.
Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс ранены, не менее 900 израильтян погибли, более 2,6 тыс получили ранения. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.
Фото: montsame.mn