Экс-министр соцзащиты Забайкалья приговорен к пяти годам колонии

Центральный районный суд Читы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края и директора Хадабулакского психоневрологического дома-интерната. Они обвиняются по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия), сообщили в краевой прокуратуре.Суд установил, что с мая по декабрь 2018 года министр труда и социальной защиты населения Забайкалья при содействии директора Хадабулакского психоневрологического дома-интерната, которому требовалось проведение комплексного капитального ремонта жилого корпуса № 5 в связи с аварийностью, на выделенные субсидии за счет средств бюджета Забайкальского края в общей сумме 12,4 млн рублей привлек в качестве подрядчика общество с ограниченной ответственностью «РЭТС». Его директором являлся родственник министра.В дальнейшем при очевидном неисполнении подрядчиком обязательств по контракту на основании подписанных актов о приемке выполненных работ последнему перечислены бюджетные средства, при этом здание осталось непригодным для использования.Центральный районный суд Читы признал подсудимых виновными и назначил обоим наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима – бывшему министру сроком на 5 лет, бывшему директору учреждения сроком - 3 года, взяв их под стражу в зале суда. Дополнительно они лишены права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 и 1,5 года, соответственно.Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Забайкальского края и взыскал с подсудимых солидарно всю сумму причиненного государству ущерба.Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.Фото: pixabay.com