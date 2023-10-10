Фермеры Бурятии продали горожанам 20 тонн продукции на ярмарке «Золотая осень-2023»

Участники ярмарки «Золотая осень-2023» продали на ней за 7-8 октября жителям Улан-Удэ продукции на сумму около 2,3 млн рублей, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.Семьдесят четыре сельхозтоваропроизводителя, а также личные подсобные хозяйства реализовали 20 тонн продукции, включая 1,7 тонны мяса и мясной продукции, 0,4 тонны меда и продукции пчеловодства, 1 тонну дикоросов, 5,9 тонны овощей и 11 тонн картофеля.Ярмарка прошла на пяти торговых площадках: рынки «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», а также площадка ТРЦ «Capital Mall» и «Торговая площадка 100-е квартала» по улице Бабушкина, 189а. Здесь горожане могли ознакомиться и приобрести не только плодоовощную продукцию, но и другую сельхозпродукцию, включая мед и продукты пчеловодства, дикоросы, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, выпечку и кондитерские изделия, произведенные республиканскими сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.«Рады сообщить, что ярмарка «Золотая осень» продолжает свою работу на трех площадках: ТК «Центральный рынок», ТК «Крестьянский» и ТЦ «Стимул» в виде ярмарок выходного дня. Мы создаем максимально удобные условия для жителей нашего города, чтобы они могли получить доступ к свежим и качественным сельскохозяйственным продуктам» - рассказали в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.Кроме того, сельскохозяйственная ярмарки «Золотая осень» и «Урожай» будет проходить еще и во всех муниципальных образованиях республики.Фото: минсельхозпрод Бурятии