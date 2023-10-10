Общество 10.10.2023 в 12:25
Жители Улан-Удэ смогут заработать на самовольщиках
Необычную акцию запускает городской «Водоканал»
Текст: Андрей Константинов
МУП «Водоканал» в Улан-Удэ запускает необычную акцию. С 15 октября до 31 декабря 2023 года любой житель города сможет получить вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за сообщение о факте самовольного подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения.
Как рассказали на предприятии, сообщение должно содержать в себе адрес и номер дома, где произведено самовольное подключение, фото и (или) материалы видеофиксации с привязкой к месту выявленного нарушения. Чтобы получить вознаграждение, необходимо будет сообщить адрес, номер лицевого счета, предоставить копию паспорта, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты.
Информацию о самовольщиках можно передать, позвонив на автоответчик call-центра предприятия по телефону: 37-99-00. Второй вариант - отправить сообщение на электронную почту: для юридических лиц – retail.yl@vdk03.ru, для физических лиц - retail.fl@vdk03.ru.
После получения обращения на место будет выезжать бригада «Водоканала» для составления акта обследования о самовольном подключении.
Как рассказали на предприятии, сообщение должно содержать в себе адрес и номер дома, где произведено самовольное подключение, фото и (или) материалы видеофиксации с привязкой к месту выявленного нарушения. Чтобы получить вознаграждение, необходимо будет сообщить адрес, номер лицевого счета, предоставить копию паспорта, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты.
Информацию о самовольщиках можно передать, позвонив на автоответчик call-центра предприятия по телефону: 37-99-00. Второй вариант - отправить сообщение на электронную почту: для юридических лиц – retail.yl@vdk03.ru, для физических лиц - retail.fl@vdk03.ru.
После получения обращения на место будет выезжать бригада «Водоканала» для составления акта обследования о самовольном подключении.
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