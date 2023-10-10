Учителя Бурятии VS искусственный интеллект: кто кого?

Люди то и дело начали задумываться: а не заменят ли программы некоторых специалистов? Например, учителей, писателей, фотографов, художников.Возможности искусственного интеллекта нам до конца неизвестны, но, судя по всему, педагогов он не заменит. Социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнения россиян:— 64% считают, что обучение детей в школах с помощью ИИ невозможно, 25% допускают, что в будущем детей будет учить машина.— 20%: ИИ никогда не заменит учителя.— 44% опрошенных против того, чтобы давать возможность ИИ обучать, так как школа – «это не только про знания, но и воспитание».— 50% заявляют, что использование нейросетей в школе приведет к тому, что дети перестанут использовать свои способности.— 24% считают, что владение нейросетями – важный навык современного человека.— 11% в курсе, что их дети или дети их знакомых пользуются возможностями ИИ в учебе.С мнением большинства согласна и учительница из Закаменского района Ольга Мардоленова.«Думаю, никакая, даже самая умная, машина не сможет стать настоящим преподавателем. Ведь учебный процесс строится не только на цифрах, буквах и формулах. Большую роль играет психологический аспект, индивидуальный подход к каждому ученику и, конечно же, общение» – написала Ольга Викторовна на своей странице VKонтакте.Фото: «Номер один»