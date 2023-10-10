Общество 10.10.2023 в 09:09
Учителя Бурятии VS искусственный интеллект: кто кого?
Несколько лет назад нейросети стремительно ворвались в нашу жизнь
Текст: Иван Иванов
Люди то и дело начали задумываться: а не заменят ли программы некоторых специалистов? Например, учителей, писателей, фотографов, художников.
Возможности искусственного интеллекта нам до конца неизвестны, но, судя по всему, педагогов он не заменит. Социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнения россиян:
— 64% считают, что обучение детей в школах с помощью ИИ невозможно, 25% допускают, что в будущем детей будет учить машина.
— 20%: ИИ никогда не заменит учителя.
— 44% опрошенных против того, чтобы давать возможность ИИ обучать, так как школа – «это не только про знания, но и воспитание».
— 50% заявляют, что использование нейросетей в школе приведет к тому, что дети перестанут использовать свои способности.
— 24% считают, что владение нейросетями – важный навык современного человека.
— 11% в курсе, что их дети или дети их знакомых пользуются возможностями ИИ в учебе.
С мнением большинства согласна и учительница из Закаменского района Ольга Мардоленова.
«Думаю, никакая, даже самая умная, машина не сможет стать настоящим преподавателем. Ведь учебный процесс строится не только на цифрах, буквах и формулах. Большую роль играет психологический аспект, индивидуальный подход к каждому ученику и, конечно же, общение» – написала Ольга Викторовна на своей странице VKонтакте.
Фото: «Номер один»
Возможности искусственного интеллекта нам до конца неизвестны, но, судя по всему, педагогов он не заменит. Социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнения россиян:
— 64% считают, что обучение детей в школах с помощью ИИ невозможно, 25% допускают, что в будущем детей будет учить машина.
— 20%: ИИ никогда не заменит учителя.
— 44% опрошенных против того, чтобы давать возможность ИИ обучать, так как школа – «это не только про знания, но и воспитание».
— 50% заявляют, что использование нейросетей в школе приведет к тому, что дети перестанут использовать свои способности.
— 24% считают, что владение нейросетями – важный навык современного человека.
— 11% в курсе, что их дети или дети их знакомых пользуются возможностями ИИ в учебе.
С мнением большинства согласна и учительница из Закаменского района Ольга Мардоленова.
«Думаю, никакая, даже самая умная, машина не сможет стать настоящим преподавателем. Ведь учебный процесс строится не только на цифрах, буквах и формулах. Большую роль играет психологический аспект, индивидуальный подход к каждому ученику и, конечно же, общение» – написала Ольга Викторовна на своей странице VKонтакте.
Фото: «Номер один»