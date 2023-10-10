В Монголии восстановили бесперебойные поставки бензина из России

Поставки российского бензина АИ-92 в Монголию возобновились в штатном режиме в прошедшие выходные. В эти дни топливо закончилось на нескольких АЗС из-за того, что небольшие частные компании не создали резервы. Об этом сообщил министр горнодобывающей и тяжелой промышленности страны Жамбалын Ганбаатар.«8 октября из России прибыло 92 контейнера с бензином АИ-92, а сегодня еще 62. Наши крупные импортеры имеют запасы этого топлива в отличие от небольших частных компаний. Поэтому на их АЗС в выходные бензин закончился», - сказал руководитель ведомства.Он напомнил, что бензин этой марки не поступал в страну в последние 15 дней из-за того, что РФ ввела временное ограничение экспорта нефтепродуктов. С 7 октября отгрузка бензина из России в Монголию началась в штатном режиме.Фото: «Номер один»