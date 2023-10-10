Федеральные дорожники Бурятии готовятся к зиме

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» ведет работу по подготовке подведомственных федеральных автомобильных дорог к бесперебойному функционированию в зимний период. Речь идет о трех федеральных автодорогах: Култук – Монды – граница с Монголией, Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и трассе «Байкал».Как сообщили в «Южном Байкале», специалисты учреждения проверяют подрядчиков, которые занимаются обслуживанием дорог, осматривают производственные базы и площадки для хранения противогололедных материалов, технику для уборки снега.«Для обеспечения безопасного движения по автодорогам будет задействовано 104 единицы спецтехники, которая зимой защищает трассы от снежных заносов, очищает проезжую часть от свежевыпавшего снега, а также борется с наледью. В ходе подготовки уже проверена работоспособность КДМ, автогрейдеров, роторных снегоочистителей, экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, колесных тракторов. По плану, к 15 октября на базах будет готово 100% специализированной техники», - рассказали в «Южном Байкале».Готовят дорожники и противогололедные материалы, призванные бороться со скользкими дорогами. Образцы смеси успешно прошли лабораторные испытания. На сегодня уже подготовлено более 80% от требуемого запаса.Кроме того, за дорожной обстановкой в режиме реального времени следят 44 видеокамеры, что позволяет специалистам учреждения полностью контролировать ситуацию на дорогах и при необходимости принимать оперативные решения. Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС и отображается на онлайн карте. Это позволяет отслеживать местонахождение дорожной техники и в режиме реального времени передавать подрядным организациям информацию, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки.Фото: Упрдор «Южный Байкал»