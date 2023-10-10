Общество 10.10.2023 в 15:17

Двенадцать роликов о Бурятии сняты для конкурса «Дальний Восток – земля приключений»

Конкурс проводится по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
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Текст: Номер один
Двенадцать роликов о Бурятии сняты для конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Более двухсот отчетов о путешествиях в дальневосточные регионы поступило через сайт путешественникдв.рф в адрес оргкомитета конкурса «Дальний Восток – земля приключений». Бурятия вошла в пятерку регионов, о которых поступило наибольшее количество видеоотчетов о путешествиях – двенадцать, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«О проведении конкурса «Дальний Восток – земля приключений» докладывалось президенту России Владимиру Путину на встрече с модераторами в рамках VIII ВЭФ. Сейчас проходит один из важных этапов конкурса: жюри приступило к отбору лучших проектов. Постараюсь с ними познакомиться. Уверен, на Дальнем Востоке действительно можно сделать много открытий», – сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Для оценки членами жюри было отобрано 56 лучших видеопутешествий. До 1 ноября жюри выберет лучшие работы в четырех номинациях: пешее путешествие (пеший поход по дикой природе), водное путешествие (сплав по реке, морское путешествие и т.п.), зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках и т.п.) и гран-при (самое лучшее путешествие), автор которого получит 3 млн рублей. В рамках дополнительных номинаций от членов жюри предложено отметить подводные путешествия, работы школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В состав жюри вошли Матвей Шпаро, Валдис Пельш, Тимофей Баженов, Дмитрий Крылов, Евгений Сазонов, Николай Табашников, Богдан Булычев, Федор Конюхов, Александр Мороз, Михаил Кожухов, а также председатель центральной маршрутно-квалификационной комиссии Олег Жигарев.

Напомним, конкурс проводится по инициативе полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке его аппарата. Для участия в конкурсе приглашались жители Российской Федерации, путешественники (профессионалы и любители), занимающиеся активным отдыхом, путешествиями, экспедициями и экстремальными видами туризма. Также по результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100). Лучшие работы будут показаны в эфире федеральных и региональных телеканалов.

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