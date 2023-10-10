В улан-удэнском парке появились скамейки для настольных игр

Предприниматели Улан-Удэ присоединились к акции «Ваша любовь – в вашей заботе!», организованной Дирекцией по паркам культуры и отдыха. В её рамках бизнесмены установили скамейки с урнами и столиками в главной аллее парка «Юбилейный».- Скамейки со встроенными столиками установили для удобства нашего старшего поколения. На такой скамейке будет удобно играть в настольные игры или просто отдыхать. Настольные игры помогают нашим посетителям старшего возраста всегда оставаться общительными и активными, - отметила специалист Дирекции по паркам Светлана Имехенова.Дирекция по паркам культуры и отдыха благодарит спонсоров, внесших свой вклад в полезное и доброе дело.Фото: мэрия Улан-Удэ