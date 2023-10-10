Общество 10.10.2023 в 16:18

Сотрудники ВСГУТУ разработали нейросеть для контроля изменений леса

Программа использует мультиспектральные снимки  спутников для выявления  экологических проблем
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Сотрудники ВСГУТУ разработали нейросеть для контроля изменений леса
Сотрудники Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали и запатентовали инновационную программу для автоматического обнаружения изменений в лесной среде. Она основана на нейросетевой модели и разработана на языке программирования Python, сообщили в пресс-службе вуза.

Это достижение имеет огромное значение для экологического мониторинга и сохранения лесов. Программа использует мультиспектральные снимки различных спутников для выявления признаков, которые указывают на такие различные экологические проблемы, как вырубка деревьев, возникновение пожаров и деградация лесных площадей.

Авторы: - доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Инна Тулохонова и выпускник вуза Александр Григоренко - указали, что модель использует глубокие нейронные сети и методы анализа изображений для обнаружения паттернов и аномалий, которые могут указывать на изменения в лесной обстановке.

«Традиционные методы мониторинга требуют больших временных и человеческих ресурсов для анализа огромного объема данных. Однако благодаря использованию нейросетевой модели, новая программа способна автоматически обрабатывать мультиспектральные снимки и выделять области, где происходят изменения в лесной среде», - сказала Инна Тулохонова.


Пример анализа

Модель обладает высокой точностью и может использоваться как инструмент для мониторинга лесных территорий, помогая тем самым выявлять и предотвращать негативные воздействия на экосистему. Кроме того, разработка обладает возможностью интеграции с системами удаленного наблюдения и автоматизированными процессами обработки данных.

«Это позволяет оперативно реагировать на изменения в лесной среде и принимать меры по их устранению или минимизации последствий», - говорится в реферате патента на программу.

Отметим, что программа совместима с компьютерами на базе процессора Intel core i5 и операционной системой Windows 11.

Фото: esstu.ru
Теги
наука нейросеть лес контроль

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