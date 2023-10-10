Общество 10.10.2023 в 16:49

Жителей Улан-Удэ призвали заплатить налоги

До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось меньше двух месяцев
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ призвали заплатить налоги
В Бурятии началась ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты гражданами налогов за 2022 год: транспортного, земельного, налога на имущество, налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом. Налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2023 года, сообщил на брифинге в мэрии замначальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества №2 Управления федеральной налоговой службы по РБ Михаил Хайдуков.

Оплатить налоги можно разными способами: через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», приложение «Налоги ФЛ», портал госуслуг, через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц», онлайн-сервисы банков – мобильный банк, терминалы банков, а также через отделения почтовой связи.

Для пользователей электронных сервисов налоговые уведомления уже размещены в «Личных кабинетах налогоплательщика для физических лиц». Тем, кто не подключен к личному кабинету, налоговые уведомления направлены заказными письмами по почте.

- Использование «Личного кабинета налогоплательщика» дает преимущество перед теми, кто не пользуется этим сервисом. Сегодня практически все вопросы, связанные с начислением платы, возвратом личных налогов можно решать удаленно, - отметил Михаил Хайдуков.

Также с 1 июля граждане могут получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности через портал государственных услуг. Для этого, необходимо быть зарегистрированным на портале, и оттуда подать уведомление о необходимости получения документов от налогового органа в электронной форме.

О важности уплаты налогов для городского бюджета рассказал председатель Проектно–аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.

- В зависимости от вида уплачиваемого налога они пополняют федеральный, региональный и наш - местный бюджет. У нас есть одна большая проблема – местный бюджет городского округа «Город Улан-Удэ» регулярно недополучает сбор по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Наш город имеет значительные резервы для повышения объема сборов НДФЛ. Эти средства могли бы пойти на содержание наших городских улиц, на формирование комфортной городской среды и транспортной инфраструктуры – то есть на сферы, где горожане больше всего ждут порядка и развития, - рассказал Вадим Имидеев.

Помочь повысить собираемость налогов в городскую казну призван муниципальный проект «Финансы», который мэрия успешно реализуют уже год. Он предполагает системную работу, в том числе с жителями, бизнесом для пополнения местного бюджета.

- Уважаемые граждане! Исполните свою конституционную обязанность по уплате налогов в установленный законом срок – не позднее 1 декабря. Получайте налоговые уведомления в электронной форме для экономии своего времени, - обратился к жителям Михаил Хайдуков.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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