Мэрия Улан-Удэ выбила долги с «Бест плюса»

В Бурятии завершился не очень красивый судебный процесс с участием известной строительной фирмы «Бест плюс». Разбирательство произошло из-за того, что фирма не торопилась исполнять взятые на себя обязательства.Летом 2014 года Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ и ООО «Специализированный застройщик «Бест плюс» заключили договор аренды земельного участка в 115 микрорайоне города. Площадь участка - 165 741 квадратный метр. Земля предназначалась для комплексного освоения в целях жилищного строительства.Договор был десятилетним, до лета 2024 года. Согласно его условиям, арендная плата составляла почти 4 млн рублей в год. «Бест плюс» должен был вносить ее равными ежемесячными перечислениями. Все шло хорошо, пока фирма внезапно не прекратила исполнять свои финансовые обязательства.Обеспокоенные чиновники направили деловому партнеру предупреждение с требованием оплачивать арендную плату. Потребовали оплатить и пеню. Увы, фирма проигнорировала обращение из мэрии. Недовольные таким отношением муниципалы подали в суд. Финансовая пауза, по их расчетам, составила 16 месяцев.Комитет по управлению имуществом потребовал выплатить 3,6 млн рублей арендных денег. Почему сумма такая небольшая? Ведь арендную плату установили в почти 4 млн в год, а просрочка оказалась более года. Дело в том, что к договору еще было подписано допсоглашение, по которому площадь арендованной земли несколько уменьшилась. Отсюда и сумма.Одновременно муниципалы запросили более 700 тыс. рублей неустойки.«Расчет основного долга по договору № 145 от 18.07.2014 проверен судом и признан арифметически верным, соответствующим условиям договора. Как следует из контррасчета ответчика, последний правильность начисления арендных платежей не оспаривает, как и сумму основного долга за указанный период», - констатировала Фемида.Из решения суда непонятно, по какой причине фирма неожиданно прекратила платить муниципалитету деньги. Внезапно стало не хватать финансов? Зато «Бест плюс» решил биться за снижение размера неустойки.Представитель фирмы заявил, что последняя является должником по целому ряду договоров участия в долевом строительстве. Также у ООО «СЗ «Бест плюс» есть обязательства перед дольщиками введенных в эксплуатацию домов по исполнению гарантийных обязательств. Поэтому взыскание полного размера неустойки может повлиять на права и интересы участников долевого строительства.Фирма даже представила бухгалтерскую справку о наличии долгов перед поставщиками, подрядчиками. Кроме того, прозвучали ссылки на отрицательные последствия, с которым столкнулся «Бест плюс» в период распространения новой коронавирусной инфекции.Рассмотрев аргументы, Фемида пришла к выводу, что начисленная чиновниками неустойка несоразмерна последствиям нарушения фирмой своих обязательств. Сумму неустойки суд снизил от запрашиваемой в два раза - до 359 828 рублей 79 копеек.Окончательно решено взыскать с фирмы почти 4 млн рублей. «Бест плюс» остался недоволен таким решением и подал апелляционную жалобу, в которой настаивал на еще большем снижении неустойки. Но вышестоящая инстанция оставила «апелляшку» без удовлетворения.Вряд ли «Бест» живет по принципу, живописно изложенному во фразе «долги отдают только трусы», которую приписывают Жириновскому. Это известная фирма, которая не один год представлена на строительном рынке. Поэтому думаем, что хозяйствующий субъект погасит долги перед мэрией и в не очень красивой истории будет поставлена точка.Фото: «Номер один»