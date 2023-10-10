На острове Богородский в Улан-Удэ пройдут профилактические отжиги

С 11 по 13 октября на острове Богородский в Улан-Удэ городские спасатели проведут профилактические отжиги сухой травы. Как пояснили в мэрии, они необходимы в связи с окончанием весенне-летнего пожароопасного периода и для предупреждения возникновения и распространения природных пожаров.«Отжиги будут проводиться под контролем личного состава Улан-Удэнской городской поисково-спасательной службы, будет организовано дежурство пожарного автомобиля», - отмечают городские власти.Горожан просят сохранять спокойствие. Это ежегодное профилактическое мероприятие.Фото: мэрия Улан-Удэ