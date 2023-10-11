Круче Бэтмена

Он чувствовал, как наэлектризованный воздух, словно перед грозой, предвещает битву. Сегодня прольются чьи-то слезы. Но чьи? Губермен (в миру – Александр Осипов, губернатор Забайкальского края) отчетливо понимал: от него зависит, что будет дальше: потечет ли по асфальту бурая несправедливость или над крышами домов будут вздыматься клубы возмездия.

Жанр нуар-комиксов (мрачных историй о ночных мстителях) идеально вписывается в атмосферу Читы. Как и в городе Готэм (из историй про Бэтмена), в Чите полно криминала. Добавим сюда серые, почти черно-белые тона городского антуража – и получится прекрасная площадка для какого-нибудь супергероя.

И таковой объявился: губернатор Забайкальского края Александр Осипов случайно увидел, как несколько бездомных собак на улице Читы набросились на кота, и спас его, сообщил журналистам случайный свидетель происшествия. Факт случившегося подтвердила пресс-секретарь главы региона Ирина Парфенова.

«После мероприятия в детском центре «Эврика» губернатор увидел, как на кота напали чипированные собаки. Животное уже сильно покусали, но Александр Михайлович защитил его», - сказала она.

Так уж совпало (совершенно случайным образом), что в будущем году пройдут выборы губернатора Забайкальского края. И если Александр Осипов начал свою неофициальную кампанию со спасения кота, то ближе к дню голосования он должен как минимум в одиночку разгромить преступный синдикат.

И потом можно и сериальчик снять про приключения Губермена – супергубернатора, сражающегося за справедливость ради безопасности электората.