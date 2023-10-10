Житель Бурятии изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь

В Закаменском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери и применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине, признанному виновным в «насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), в «изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», в «угрозе убийством» и в «незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия».Следствием и судом установлено, что мужчина проживал вместе с семьей в небольшом улусе на территории Закаменского района. С утра 17 октября 2022 года он распивал спиртные напитки, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем изнасилование. Девочка позвонила в полицию.К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. К этому времени злоумышленник вооружился огнестрельным охотничьим ружьем, вышел во двор и стал целиться в полицейских, затем вернулся домой и внутри произвел выстрел по двери, после чего вновь вышел наружу, где продолжил угрожать сотрудникам оружием. При этом на прицеле у злоумышленника также оказался местный фельдшер, который пытался уговорить мужчину сдаться.После предупредительного выстрела в воздух сотрудники полиции открыли огонь по ногам вооруженного мужчины, ранив его в бедро. После этого злоумышленник был разоружен, задержан и доставлен в медицинское учреждение. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия в доме мужчины обнаружено и изъято нарезное огнестрельное оружие – винтовка модели «ТОЗ-8М», которую он приобрел и хранил у себя незаконно.Фото: buryatia.sledcom.ru