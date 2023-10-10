Общество 10.10.2023 в 23:25
Президент Монголии отбыл во Францию с государственным визитом
Эммануэль Макрон посетил Монголию с государственным визитом 21 мая этого года
Текст: Номер один
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня вылетел из Улан-Батора в Париж с государственным визитом по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Визит главы государства будет проходить с 10 по 14 октября, сообщает МОНЦАМЭ.
«В ходе визита лидеры Монголии и Франции проведут двустороннюю встречу и пресс-конференцию. Также запланированы встречи Ухнаагийна Хурэлсуха с председателем Сената (верхней палаты парламента) Франции Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго», - говорится в релизе пресс-службы президента Монголии.
Ожидается, что президент Монголии в ходе своего визита откроет выставку «Чингисхан - как монголы изменили мир», которая будет экспонироваться в течение полугода в Национальном историческом музее в Нанте, а также планирует посетить концерт монгольского ансамбля «Морин-хуур» в Королевском театре Версальского дворца и принять участие в монголо-французском бизнес-форуме.
Этот визит является первым государственным визитом президента Монголии во Францию.
Дипломатические отношения между Монголией и Францией были установлены 27 апреля 1965 года. Франция открыла свое посольство в Улан-Баторе в 1966 году, а посольство Монголии в Париже открылось в 1969 году.
Франция является одним из ближайших партнеров Монголии и третьим соседом на европейском континенте. Президент Эммануэль Макрон посетил Монголию с государственным визитом 21 мая этого года. Этот визит, который состоялся через 58 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами, стал важным событием, имевшим значение для расширения монголо-французских отношений и открывшим новую страницу в истории отношений.
Фото: montsame.mn
«В ходе визита лидеры Монголии и Франции проведут двустороннюю встречу и пресс-конференцию. Также запланированы встречи Ухнаагийна Хурэлсуха с председателем Сената (верхней палаты парламента) Франции Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго», - говорится в релизе пресс-службы президента Монголии.
Ожидается, что президент Монголии в ходе своего визита откроет выставку «Чингисхан - как монголы изменили мир», которая будет экспонироваться в течение полугода в Национальном историческом музее в Нанте, а также планирует посетить концерт монгольского ансамбля «Морин-хуур» в Королевском театре Версальского дворца и принять участие в монголо-французском бизнес-форуме.
Этот визит является первым государственным визитом президента Монголии во Францию.
Дипломатические отношения между Монголией и Францией были установлены 27 апреля 1965 года. Франция открыла свое посольство в Улан-Баторе в 1966 году, а посольство Монголии в Париже открылось в 1969 году.
Франция является одним из ближайших партнеров Монголии и третьим соседом на европейском континенте. Президент Эммануэль Макрон посетил Монголию с государственным визитом 21 мая этого года. Этот визит, который состоялся через 58 лет после установления дипломатических отношений между двумя странами, стал важным событием, имевшим значение для расширения монголо-французских отношений и открывшим новую страницу в истории отношений.
Фото: montsame.mn