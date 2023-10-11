Общество 11.10.2023 в 09:54

В Бурятии появится прямой авиарейс до Сочи

Его запустят с конца мая следующего года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии появится прямой авиарейс до Сочи
Авиакомпания «Ай Флай» открыла продажи на рейс Улан-Удэ – Сочи. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

«С 31 мая по 29 октября 2024 года рейс будет летать два раза в неделю на комфортабельном широкофюзеляжном самолете до этого замечательного курорта. Я очень надеюсь, что рейс приживется и будет востребован в нашем регионе», - рассказал он в соцсетях.

Как уточнили в Минтрансе Бурятии, для перевозок будет использоваться Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономкласса. Время в полете составит около 7 часов.

Из Улан-Удэ в Сочи рейсы будут по понедельникам и пятницам, в обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. В течение полета пассажирам предложат бесплатно горячее питание, горячие и прохладительные напитки. Предусмотрены три тарифа, которые включают бесплатный провоз багажа: «Промо» (10 кг), «Плюс» (23 кг) и «Премиум» (23 кг + 23 кг).

По словам Дмитрия Гармаева, не исключено, что в 2024 году из аэропорта Улан-Удэ будут открыты и другие новые направления.

Фото: «Номер один»
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