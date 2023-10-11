Общество 11.10.2023 в 10:04
В Бурятии шаурма опять под подозрением
В республике установлены 16 фастфудов, реализующих шаурму с нарушениями ветеринарных правил
Текст: Номер один
В Бурятии в сентябре и октябре с помощью ФГИС «Меркурий» проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 35 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы в Улан-Удэ и ряде сельских районов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В результате установлено, что 16 организаций общественного питания нарушили прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них (отсутствие сырья), а также несвоевременно гасили ветеринарные сопроводительные документы. Надзорным ведомством объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований хозяйствующим субъектам: ИП Приеменко И.С., ИП Дагбаева И.З. (г. Улан-Удэ), ИП Белых Л.Т. (Бичурский район), ИП Москвитина Л.Ф. (Северо-Байкальский район) и другим.
Как сообщал «Номер один», в июле в Бурятии благодаря системе «Меркурий» выявлены нарушения у 13 предприятий, реализующих шаурму. А всего были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 29 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Тогда надзорные мероприятия проводились в связи с массовым отравлением шаурмой в Братске, где в июне медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».
Фото: unsplash.com
В результате установлено, что 16 организаций общественного питания нарушили прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них (отсутствие сырья), а также несвоевременно гасили ветеринарные сопроводительные документы. Надзорным ведомством объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований хозяйствующим субъектам: ИП Приеменко И.С., ИП Дагбаева И.З. (г. Улан-Удэ), ИП Белых Л.Т. (Бичурский район), ИП Москвитина Л.Ф. (Северо-Байкальский район) и другим.
Как сообщал «Номер один», в июле в Бурятии благодаря системе «Меркурий» выявлены нарушения у 13 предприятий, реализующих шаурму. А всего были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 29 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Тогда надзорные мероприятия проводились в связи с массовым отравлением шаурмой в Братске, где в июне медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».
Фото: unsplash.com