Общество 11.10.2023 в 10:04

В Бурятии шаурма опять под подозрением

В республике установлены 16 фастфудов, реализующих шаурму с нарушениями ветеринарных правил
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Текст: Номер один
В Бурятии шаурма опять под подозрением
В Бурятии в сентябре и октябре с помощью ФГИС «Меркурий» проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 35 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы в Улан-Удэ и ряде сельских районов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В результате установлено, что 16 организаций общественного питания нарушили прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них (отсутствие сырья), а также несвоевременно гасили ветеринарные сопроводительные документы. Надзорным ведомством объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований хозяйствующим субъектам: ИП Приеменко И.С., ИП Дагбаева И.З. (г. Улан-Удэ), ИП Белых Л.Т. (Бичурский район), ИП Москвитина Л.Ф. (Северо-Байкальский район) и другим.

Как сообщал «Номер один», в июле в Бурятии благодаря системе «Меркурий» выявлены нарушения у 13 предприятий, реализующих шаурму. А всего были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении 29 предприятий, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы. Тогда надзорные мероприятия проводились в связи с массовым отравлением шаурмой в Братске, где в июне медучреждения обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы, приобретенной в кафе быстрого питания «Шаурму хочу».

Фото: unsplash.com
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