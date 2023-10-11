Общество 11.10.2023 в 10:06

В Бурятии назначен руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества»

Им стал советник главы республики Илья Михалёв
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначен руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества»
Выпускник первого потока программы госуправленцев «Муравьёв-Амурский 2030» Илья Михалёв назначен руководителем Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Выпуск первого потока программы «Муравьёв-Амурский 2030» состоялся в марте 2023 года. Первое госназначение Илья Михалёв получил в апреле и был определён советником главы Бурятии. В сентябре выпускнику программы предложили пройти собеседование на должность руководителя регионального фонда «Защитники Отечества», по итогам которого Илья Михалёв был назначен руководителем фонда.

– В должности советника главы республики Илья Михалёв курировал вопросы оказания помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, – рассказала заместитель руководителя Администрации главы и правительства РБ Лариса Гончикова. – С учетом полученного опыта он был назначен на должность руководителя регионального фонда «Защитники Отечества». Это очень ответственная, непростая работа. В этой должности Илье Михалёву необходимо проявить не только организаторские качества, способности быть руководителем, но и умение сопереживать, стремление поддержать тех, кто нуждается в помощи, в реабилитации. Молодому руководителю нужно оправдать оказанное ему доверие. Надеемся, что профессиональные компетенции управленца, полученные им в ходе обучения по программе «Муравьев-Амурский 2030», ему в этом помогут.

Илья Михалёв родился в селе Тарбагатай. Окончил Восточно-Сибирский филиал Российской академии правосудия по специальности «Юриспруденция», гражданско-правовое направление. По окончании учебы вернулся работать в родной район. Активно занимался общественной деятельностью. С 2020 года состоит на госслужбе, прошел путь от специалиста до руководителя муниципального центра управления Тарбагатайского района. Работал советником главы Бурятии. Новую работу считает не менее нужной.

– Работа очень ответственная, – сказал Илья Михалёв. – Государственный фонд «Защитники Отечества» еще называют президентским. Это совершенно новая структура, которая не похожа ни на одну другую – функции у нее гораздо шире. Владимир Владимирович чётко дал понять, когда открывал госфонд, он должен работать слаженно, и задача состоит не только в том, чтобы выстроить четкое межведомственное взаимодействие, но и уметь слышать человека, погружаться в его проблемы и решать их оперативно.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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