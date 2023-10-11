Общество 11.10.2023 в 10:42

В Бурятии Росгвардейцы помогли семье мобилизованного

Женщина осталась с тремя детьми, двое из которых учатся в начальной школе
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Текст: Номер один
В Бурятии Росгвардейцы помогли семье мобилизованного
В Бурятии жительница поселка Багдарин обратилась в отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району за помощью. Её супруга мобилизовали, женщина осталась с тремя детьми, двое из которых учатся в начальной школе.

Росгвардейцы сразу же откликнулись на просьбу. Они привели в порядок придомовую территорию и вывезли целый грузовик мусора и сухой травы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

«Спасибо большое сотрудникам вневедомственной охраны. Также ребята помогли мне с заготовкой дров – сами все перекололи, сложили, в общем, к зиме помогли подготовиться», - говорит женщина.

У нее в поселке нет родственников, которые бы могли ей помочь.

Фото: Росгвардия
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