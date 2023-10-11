В Бурятии Росгвардейцы помогли семье мобилизованного

В Бурятии жительница поселка Багдарин обратилась в отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району за помощью. Её супруга мобилизовали, женщина осталась с тремя детьми, двое из которых учатся в начальной школе.Росгвардейцы сразу же откликнулись на просьбу. Они привели в порядок придомовую территорию и вывезли целый грузовик мусора и сухой травы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.«Спасибо большое сотрудникам вневедомственной охраны. Также ребята помогли мне с заготовкой дров – сами все перекололи, сложили, в общем, к зиме помогли подготовиться», - говорит женщина.У нее в поселке нет родственников, которые бы могли ей помочь.Фото: Росгвардия