Общество 11.10.2023 в 10:42
В Бурятии Росгвардейцы помогли семье мобилизованного
Женщина осталась с тремя детьми, двое из которых учатся в начальной школе
Текст: Номер один
В Бурятии жительница поселка Багдарин обратилась в отделение вневедомственной охраны Росгвардии по Баунтовскому эвенкийскому району за помощью. Её супруга мобилизовали, женщина осталась с тремя детьми, двое из которых учатся в начальной школе.
Росгвардейцы сразу же откликнулись на просьбу. Они привели в порядок придомовую территорию и вывезли целый грузовик мусора и сухой травы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
«Спасибо большое сотрудникам вневедомственной охраны. Также ребята помогли мне с заготовкой дров – сами все перекололи, сложили, в общем, к зиме помогли подготовиться», - говорит женщина.
У нее в поселке нет родственников, которые бы могли ей помочь.
Фото: Росгвардия
Росгвардейцы сразу же откликнулись на просьбу. Они привели в порядок придомовую территорию и вывезли целый грузовик мусора и сухой травы, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
«Спасибо большое сотрудникам вневедомственной охраны. Также ребята помогли мне с заготовкой дров – сами все перекололи, сложили, в общем, к зиме помогли подготовиться», - говорит женщина.
У нее в поселке нет родственников, которые бы могли ей помочь.
Фото: Росгвардия
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