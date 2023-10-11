Общество 11.10.2023 в 11:30

В Улан-Удэ месячник чистоты продлили еще на неделю

Причиной этого стала теплая погода
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ месячник чистоты продлили еще на неделю
В Улан-Удэ месячник чистоты продлен до 28 октября, а общегородской субботник перенесен с 21 на 28 октября. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

По словам мэра, причиной такого решения стала теплая погода.

«Стоит теплая погода, листья еще не везде опали, а к зиме нам надо убраться, навести порядок в городе. Сейчас уборка во всех районах города идет полным ходом, проведено более 200 экологических акций. Мы продолжаем организациям и предприятиям города вручать уведомления о необходимости убрать прилегающую территорию от мусора, очистить от надписей фасады, помыть, если нужно. Давайте вместе наведем чистоту доме, где мы живем. И не просто проведем генеральную уборку города, но и будем постоянно поддерживать порядок», - призвал градоначальник.

Мэр также поблагодарил всех улан-удэнцев, кто не пожалел времени и вышел на уборку.

«Посмотрите, даже дети наших городских детсадов убирают свою территорию, а нам взрослым разве не по силам?», - написал в соцсетях Игорь Шутенков.

Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в Телеграм
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