В Улан-Удэ месячник чистоты продлили еще на неделю

В Улан-Удэ месячник чистоты продлен до 28 октября, а общегородской субботник перенесен с 21 на 28 октября. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.По словам мэра, причиной такого решения стала теплая погода.«Стоит теплая погода, листья еще не везде опали, а к зиме нам надо убраться, навести порядок в городе. Сейчас уборка во всех районах города идет полным ходом, проведено более 200 экологических акций. Мы продолжаем организациям и предприятиям города вручать уведомления о необходимости убрать прилегающую территорию от мусора, очистить от надписей фасады, помыть, если нужно. Давайте вместе наведем чистоту доме, где мы живем. И не просто проведем генеральную уборку города, но и будем постоянно поддерживать порядок», - призвал градоначальник.Мэр также поблагодарил всех улан-удэнцев, кто не пожалел времени и вышел на уборку.«Посмотрите, даже дети наших городских детсадов убирают свою территорию, а нам взрослым разве не по силам?», - написал в соцсетях Игорь Шутенков.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в Телеграм