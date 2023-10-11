Гражданка Монголии везла в РФ более 2 млн незадекларированных рублей

Более 2 млн незадекларированных рублей выявили у гражданки Монголии сотрудники таможенного МАПП Кяхта Бурятской таможни. С учетом официального курса сумма превысила 21 тыс долларов, сообщили в пресс-службе таможни.Женщина следовала в Россию на автомобиле. При прохождении таможенного контроля она заявила об отсутствии у нее товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Но в ходе таможенного контроля в дамской сумочке были обнаружены наличные деньги, которые не были внесены в пассажирскую таможенную декларацию. В дальнейшем гражданка пояснила, что не знала о необходимости письменного декларирования наличных денег.По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Врежа Татевосяна, в соответствии с таможенным законодательством без письменного декларирования через таможенную границу разрешено перемещать наличные денежные средства, если их общая сумма в эквиваленте не превышает 10 тыс долларов. Если же перемещаемая сумма в рублях или в иностранной валюте превышает указанную норму, то всю сумму перемещаемых денежных средств необходимо задекларировать. Перерасчет осуществляется по курсу, установленному на день подачи пассажирской таможенной декларации в таможенный орган.Бурятская таможня по факту недекларирования наличных денежных средств в отношении гражданки Монголии возбудила дело по статье 16.4 КоАП РФ.Сумма, превышающая норму вывоза наличных денежных средств (1 млн 148 тыс 650 рублей), изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни. Денежные средства, эквивалентные 10 тыс долларов по курсу Центробанка на дату перемещения, возвращены женщине.Фото: Бурятская таможня