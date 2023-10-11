Общество 11.10.2023 в 11:30

Гражданка Монголии везла в РФ более 2 млн незадекларированных рублей

Сумма, превышающая  норму вывоза наличных – почти 1,5 млн руб - помещена в камеру хранения вещественных доказательств
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Текст: Номер один
Гражданка Монголии везла в РФ более 2 млн незадекларированных рублей
Более 2 млн незадекларированных рублей выявили у гражданки Монголии сотрудники таможенного МАПП Кяхта Бурятской таможни. С учетом официального курса  сумма превысила 21 тыс долларов, сообщили в  пресс-службе таможни.

Женщина следовала в Россию на автомобиле. При прохождении таможенного контроля она заявила об отсутствии у нее товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Но в ходе таможенного контроля в дамской сумочке были обнаружены наличные деньги, которые не были внесены в пассажирскую таможенную декларацию. В дальнейшем гражданка пояснила, что не знала о необходимости письменного декларирования наличных денег.

По словам начальника таможенного поста МАПП Кяхта Врежа Татевосяна, в соответствии с таможенным законодательством без письменного декларирования через таможенную границу разрешено перемещать наличные денежные средства, если их общая сумма в эквиваленте не превышает 10 тыс долларов. Если же перемещаемая сумма в рублях или в иностранной валюте превышает указанную норму, то всю сумму перемещаемых денежных средств необходимо задекларировать. Перерасчет осуществляется по курсу, установленному на день подачи пассажирской таможенной декларации в таможенный орган.

Бурятская таможня по факту недекларирования наличных денежных средств в отношении гражданки Монголии возбудила дело по статье 16.4 КоАП РФ.

Сумма, превышающая  норму вывоза наличных денежных средств (1 млн 148 тыс 650 рублей), изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни. Денежные средства, эквивалентные 10 тыс долларов по курсу Центробанка на дату перемещения, возвращены женщине.

Фото: Бурятская таможня
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