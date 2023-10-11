В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9

В Бурятии сегодня в 11.27 (мест) на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился 16 км северо-западнее послека Новый Уоян, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные сейсмической станции Байкальского филиала ЕГС РАН (Иркутск).По предварительной информации, толчки ощущались в поселке Новый Уоян. Силами администрации формируется группа для обследования социально значимых объектов.Информация уточняется.Фото: pixabay.com