Общество 11.10.2023 в 12:42
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
Эпицентр находился 16 км северо-западнее поселка Новый Уоян
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня в 11.27 (мест) на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился 16 км северо-западнее послека Новый Уоян, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные сейсмической станции Байкальского филиала ЕГС РАН (Иркутск).
По предварительной информации, толчки ощущались в поселке Новый Уоян. Силами администрации формируется группа для обследования социально значимых объектов.
Информация уточняется.
Фото: pixabay.com
По предварительной информации, толчки ощущались в поселке Новый Уоян. Силами администрации формируется группа для обследования социально значимых объектов.
Информация уточняется.
Фото: pixabay.com
Тегистихия землетрясение Бурятия