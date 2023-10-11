Общество 11.10.2023 в 12:42

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9

Эпицентр находился 16 км северо-западнее поселка Новый Уоян
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Текст: Номер один
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
В Бурятии сегодня в 11.27 (мест) на территории Северо-Байкальского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился 16 км северо-западнее послека Новый Уоян, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные сейсмической станции Байкальского филиала ЕГС РАН (Иркутск).  

По предварительной информации, толчки ощущались в поселке Новый Уоян. Силами администрации формируется группа для обследования социально значимых объектов.

Информация уточняется.

Фото: pixabay.com
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стихия землетрясение Бурятия

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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9
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